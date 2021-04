Terni: il tribunale del Riesame decide la scarcerazione di Roberto Lo Giudice, il marito di Barbara Corvi

22 aprile 2021 a

Il tribunale del Riesame di Perugia ha disposto la scarcerazione di Roberto Lo Giudice, il 49enne in carcere dal 30 marzo 2021 con l’accusa di aver ucciso e poi fatto sparire il cadavere della moglie, Barbara Corvi, della quale non si hanno più notizie dal 27 ottobre 2009, quando di lei si persero le tracce a Montecampano, la frazione di Amelia, in provincia di Terni, in cui la coppia viveva.

Il Riesame si riserva la decisione sulla richiesta di scarcerazione del marito di Barbara Corvi

La notizia dell’accoglimento della richiesta di annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare, presentata dai legali del 49enne calabrese - gli avvocati Giorgio Colangeli e Cristiano Conte - e della relativa rimessione in libertà dello stesso Lo Giudice, si è diffusa la mattina di giovedì 22 aprile 2021 ed è stata confermata da fonti ufficiale. Ora ci sono 45 giorni di tempo per il deposito delle motivazioni alla base della decisione del tribunale del Riesame.

Il caso era stato riaperto nel luglio del 2020, dopo una prima archiviazione nel 2015 al termine di indagini dei carabinieri che non avevano portato ad elementi tali da sostanziare accuse nei confronti del marito, finito subito all’attenzione degli inquirenti anche perché l’ultimo ad aver raccontato di aver visto in vita la donna.

Il procuratore Liguori: "Stiamo verificando le dichiarazioni del marito di Barbara Corvi"

Il corpo di Barbara Corvi, in questi anni, non è mai stato trovato e la riapertura delle indagini, da parte del procuratore della Repubblica di Terni, Alberto Liguori, aveva portato a raccogliere nuovi elementi per i quali era stata emessa l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, ravvisando un pericolo di inquinamento delle prove motivato da una lunga serie di tentativi di depistaggi messi in atto negli anni dallo stesso Lo Giudice. Era finito indagato, ma a piede libero, anche il fratello del 49enne, Maurizio.

L’ipotesi degli inquirenti è quella che Barbara Corvi possa essere stata uccisa lo stesso giorno della sua scomparsa, con il corpo distrutto, probabilmente sciolto nell’acido.

Il marito di Barbara Corvi si difende per sei ore davanti al procuratore: "Sono innocente"

