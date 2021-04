Perugia, due arrestati con mezzo chilo di cocaina

22 aprile 2021 a

Sono finiti in manette perché trovati in possesso di 533 grammi di cocaina. Si tratta di due uomini di 29 e 42 anni. L’uno di origine albanese e l’altro siciliana, ma da tempo residente nel capoluogo umbro. A mettergli le manette ai polsi sono stati i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia dei carabinieri di Perugia.

I militari alla guida del maggiore, Pierluigi Satriano, li hanno notati nel corso di un servizio di controllo del territorio nella frazione perugina di Fratticiola Selvatica a bordo di un’automobile. Dato che i due arrestati sono già noti alle forze dell’ordine per precedenti reati legati al mondo dello spaccio, e stavano palesemente cercando di evitare di essere fermati, hanno deciso di seguirli. Li hanno fermati di fronte all’abitazione del 42enne e li hanno perquisiti. All’esito della prima perquisizione personale e del veicolo i carabinieri hanno dunque trovato 23 involucri contenenti 127 grammi circa di cocaina, e anche di 4 telefoni cellulari e della somma contante di 125 euro, ritenuta guadagno dello spaccio di droga.

A quel punto la perquisizione è stata estesa anche all’abitazione del 42enne ed è stato li dentro che hanno trovato la bellezza di altri 406 grammi di cocaina. I due uomini sono stati immediatamente arrestati e portati nel carcere perugino di Capanne a disposizione dell’Autorità giudiziaria. L’intervento dei militari della compagnia di Perugia si è concretizzato nell’ambito di un servizio di controllo del territorio della frazione perugina. Alla vista dell’auto con i due pregiudicati a bordo, i militari non hanno avuto dubbi nell’effettuare la perquisizione e fermarli. Al momento si trovano in cella in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

