Million Day, cinquina vincente: ecco i numeri estratti oggi 21 aprile

Serve la cinquina per vincere un milione di euro. Ogni sera Million Day, il concorso gestito da Lottomatica, dà la possibilità di provarci, ma certo non è facile azzeccare tutti i numeri che vengono estratti a sorte. Indovinare una cinquina, infatti, dal punto di vista matematico è molto difficile. Premi anche per chi fa ambo, terno o quaterno, ovviamente nettamente minori.

Anche nel concorso di oggi, mercoledì 21 aprile, il Corriere seguirà in diretta l'estrazione e pubblicherà la combinazione vincente su questa stessa pagina.

Superenalotto, il jackpot vola oltre i 141 milioni: ai "5" vanno 29 mila euro

Superenalotto - La caccia al sei da oltre 140 milioni torna nella giornata di domani, giovedì 22 aprile. Seconda estrazione settimanale per il concorso che non assegna un premio di prima categoria dal 7 luglio 2020. Il jackpot è uno dei più alti della storia del Superenalotto.

