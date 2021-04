Caso Suarez, chiuse le indagini per l'esame truccato del bomber

Fra. Mar. 21 aprile 2021 a

La Procura della Repubblica di Perugia guidata da Raffaele Cantone ha recapitato l'avviso di conclusione delle indagini per l'esame farsa sostenuto dal bomber, Luis Suarez, all'Università per gli Stranieri di Perugia. Nelle cinque pagine di atto, che recano un numero di fascicolo diverso da quello iniziale, non compaiono il legale Juventus, Luigi Chiappero e il manager Fabio Paratici.

C'è invece l'avvocatessa del club bianconero, Maria Cesarina Turco, indicata come la "istigatrice morale" della falsificazione della delibera con cui è stata istituita una sessione ad hoc per il bomber. Gli altri indagati sono la ex rettrice, Giuliana Grego Bolli, l'ex dg, Simone Olivieri, la professoressa di italiano, Stefania Spina. Loro tre, in concorso con l'esaminatore, Lorenzo Rocca che ha patteggiato una pena a un anno di reclusione, sono inoltre accusati di rivelazione di segreto.

