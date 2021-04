Terni, autovelox di via Lessini: decisa l'attivazione, la data scelta è lunedì 3 maggio

Maria Luce Schillaci 21 aprile 2021 a

E’ ormai arrivato il momento dell’entrata in funzione dell’autovelox in via Lessini, a Terni.

Il dispositivo di controllo della velocità, già montato nelle scorse settimane lungo le corsie di marcia sulla Marattana, sarà infatti acceso a partire dal 3 maggio 2021, ovviamente salvo imprevisti o modifiche dell’ultimo momento. In tutto sono due gli apparati che verificheranno la velocità dei veicoli, posizionati in entrambi i sensi di marcia.

L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni in quanto il confronto è ancora aperto all’interno dell’amministrazione comunale, ma i primi di maggio sono i giorni ormai individuati per l’attivazione. “Stiamo concludendo le ultime prove di collaudo – spiega Gioconda Sassi, comandante della polizia locale – alcuni test sono già stati effettuati, dunque siamo praticamente quasi pronti per rendere attivo l’autovelox a tutti gli effetti”.

La decisione di installare i dispositivi in via Lessini nasce soprattutto dalla volontà di rendere più sicura un’arteria stradale caratterizzata, per lungo tempo, da velocità elevate e incidenti troppo frequenti, alcuni dei quali gravi.

In Comune l’esigenza relativa alla sicurezza stradale ha trovato ampie convergenze, visto il dato statistico dei sinistri.

“Vorrei puntare l’attenzione proprio sulla sicurezza a prescindere dagli autovelox – rimarca il comandante Sassi – è bene infatti rispettare sempre i limiti di velocità previsti per garantire incolumità a se stessi e agli altri”.



Di fatto via Lessini, e comunque tutta la Marattana, rappresenta una delle arterie cittadine più trafficate visto che collega la zona industriale di Maratta all’area più centrale di Terni.

Su questa arteria il limite di velocità è 60 chilometri orari, ma viene segnalata spesso la circolazione ad altissima velocità.

L’autovelox, quindi, così come avvenuto in altre zone della città come viale dello Stadio e viale Alfonsine, costituirà un deterrente per non pigiare troppo sull’acceleratore.

Proprio su viale Alfonsine dovrebbe essere installato un altro dispositivo di controllo della velocità, ma nella direzione opposta rispetto a quello già esistente, ovvero verso Narni. I tempi, però, in questo caso, sono ancora molto incerti.

