Città di Castello, il giovane chef Manfucci in semifinale a Cuochi d'Italia

20 aprile 2021 a

a

a

Prosegue con successo l’esperienza televisiva del giovane chef di Città di Castello, Matteo Manfucci, ospite in gara del noto programma Cuochi d’Italia in onda lunedì 19 aprile su TV8. E battendo il Trentino per 30 a 28 lo chef tifernate è volato in semifinale.

Rosita Merli torna in tv ai Cuochi d'Italia

Ribalta televisiva conquistata grazie a un brillante percorso di studi presso la scuola tifernate International Campus Patrizi Baldelli Cavallotti dove il ragazzo ha frequentato l’indirizzo enogastronomico. Grazie all’intermediazione della scuola che lo ha proposto per la trasmissione, Matteo Manfucci è stato selezionato per rappresentare l’Umbria nella competizione ai fornelli, dove sista distinguendo per competenza, capacità comunicativa e spigliatezza da palcoscenico, caratteristiche richieste dagli organizzatori del programma. Matteo infatti, che si è diplomato lo scorso anno con il massimo dei voti, coltiva da tempo anche la passione per la musica che è riuscito a tradurre anche in cucina. Dopo aver già affrontato e vinto due regioni, la Sardegna e la Sicilia, superandole sia con piatti della tradizione umbra, sia con ricette appartenenti a questi territori riprodotte sapientemente, Matteo si è ripetuto contro il Trentino. Molti gli apprezzamenti dalla giuria in particolare dallo chef stellato Gennaro Esposito che ne ha lodato la creatività; la capacità infatti di saper coniugare cucina e musica, è stata ampiamente sviluppata anche grazie ad un preciso percorso didattico promosso dai docenti chef dell’International Campus Patrizi Baldelli Cavallotti, Emanuele Ascani e Luca Zara che hanno lavorato sull’abbinamento di diverse preparazioni culinarie a grandi maestri della musica, da Rossini a Verdi.

Il trionfo di Rosita Merli a Cuochi d'Italia All Stars fa volare Gubbio

Grande soddisfazione giunge dalla scuola e dalla dirigente Marta Boriosi che sottolinea l’importanza della qualità di un percorso di studio che riesce a coniugare conoscenze e competenze da spendere subito nel mondo del lavoro con successo e gratificazione. In bocca al lupo dunque per la semifinale prevista per giovedì 22 aprile.

Cuochi d'Italia, Rosita dà i voti: dai fornelli alla giuria: che esordio!

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.