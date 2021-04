Gubbio, furto al Compro Oro. Il titolare: "Hanno rubato tutto quello che potevano"

19 aprile 2021 a

a

a

Furto nella notte ai danni del Compro Oro di via Madonna di Mezzo Piano a Gubbio. A dare la notizia del colpo avvenuto intorno alle 2 della notte tra sabato 17 e domenica 18 aprile, il titolare attraverso il suo profilo Facebook. “Hanno rubato tutto - si legge sulla pagina social - hanno rotto tutto quello che potevano. In meno di tre minuti, nonostante i diversi sistemi di allarme e l’intervento dei carabinieri e dell’istituto di vigilanza”.

Mettono in fuga i ladri e li inseguono. C'è pure l'assessore

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il furto sarebbe stato messo a segno da una banda ben organizzata. Dopo aver danneggiato il sistema d’allarme, che però ha suonato, i componenti hanno forzato la porta d’ingresso. Una volta dentro hanno rotto tutti gli espositori arraffando più preziosi possibili. Pochi minuti prima di darsi alla fuga, in tempo per far perdere le tracce ai carabinieri e alla vigilanza arrivati sul posto. Ancora da quantificare il bottino della razzia. Gli inquirenti stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire ai componenti della banda.

I ladri entrano in casa e scappano con la cassaforte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.