Terni, nuovo stadio Liberati e clinica convenzionata: la Regione Umbria ha espresso il primo parere

L’impegno che aveva esplicitato a nome dell’ente l’assessore alla programmazione urbanistica della Regione Umbria, Enrico Melasecche, è stato rispettato. Venerdì 16 aprile 2021, quindi nei tempi che erano stati indicati, la stessa Regione Umbria ha espresso il primo parere sul progetto nuovo stadio Liberati-clinica privata convenzionata presentato alle istituzioni dal patron e presidente della Ternana, Stefano Bandecchi.

A renderlo noto è lo stesso assessore Melasecche. “Venerdi 16 aprile 2021 - spiega - è stata puntualmente inoltrata al Comune di Terni, da parte dell’ingegner Sandro Costantini, dirigente ad interim del Servizio Urbanistica della Regione Umbria, la risposta articolata con i relativi pareri, in merito alla conferenza di servizi asincrona indetta dal Comune di Terni. In particolare - continua l’ex vice sindaco di Terni - contiene pareri e prescrizioni dei vari uffici e servizi, da quello inerente i sistemi naturalistici a quello relativo al rischio idrogeologico, idraulico, sismico e difesa del suolo, infine a quello paesaggistico, compreso il parere inerente la realizzanda nuova passerella sul Nera che andrà a collegare direttamente l’area dello stadio con quella di Ternanello, su cui Stefano Bandecchi intende costruire la nuova clinica. Al Comune adesso spetta concludere questa prima fase dell’iter previsto dalla legge. Tutto quindi procede regolarmente come previsto”. E il Comune di Terni inizierà a dibattere pubblicamente sull’argomento mercoledì 21 aprile 2021, visto che il tema è iscritto all’ordine del giorno del consiglio comunale, su iniziativa dei gruppi di maggioranza di centrodestra.

“L’appello che faccio - conclude Melasecche - è alla coesione in un’unica cabina di regia dei vari attori attorno alle giuste rivendicazioni territoriali, perché la nuova politica regionale e comunale consente, finalmente alla luce del sole, di conseguire risultati e vincere sfide fino a pochi mesi fa inimmaginabili, con un contributo importante dato da ogni territorio per la ripresa di tutta l’Umbria”.

