Sportello del cittadino, dopo San Sisto il progetto approda a Ponte San Giovanni

18 aprile 2021 a

a

a

Da Ponte D’Oddi a San Sisto e adesso a Ponte San Giovanni, il progetto sportello del cittadino di Assoutenti si moltiplica e approda in un altro quartiere popoloso e periferico. In via Pietro Castellini, a Ponte San Giovanni, nei locali del centro socio culturale Primo Maggio da lunedì 19 aprile aprirà il nuovo punto di ascolto per segnalazioni criticità, per chi è alla ricerca di soluzioni o per progettare eventi.

Otto giovani danno vita allo Sportello del cittadino. "Sarà un collante tra gente e istituzioni"

“Dopo l’avvio dell’esperienza a San Sisto e il buon risultato di mille iscritti ad Assoutenti nella provincia di Perugia dall’inizio dell’anno abbiamo deciso di andare avanti nell’intento di fare da punto di raccordo tra i cittadini e le istituzioni proprio nei quartieri dell’hinterland”. A parlare è Enzo Gaudiosi, presidente di Assoutenti, che proprio in vista dell’inaugurazione di Ponte San Giovanni fa un veloce bilancio sui risultati raggiunti a San Sisto dove lo sportello è stato aperto a metà gennaio e da allora ha già esteso gli orari di apertura. “Nei giorni in cui è aperto lo sportello riceviamo in media una decina di utenti ma molti altri ci contattano via mail o attraverso social e app”. I temi che stanno particolarmente a cuore al cittadino sono le aree verdi, la gestione dei rifiuti, la manutenzione delle strade. Non solo anziani ma anche molti giovani si avvicinano e cercano soluzioni. “La possibilità di offrire consulenze con professionisti, avvocati, medici e psicologi - spiega Gaudiosi - rappresenta un servizio che offre un vero valore aggiunto. Così come l’immediato punto di raccordo che offriamo con le istituzioni e il costante confronto con le associazioni di quartiere”.

Nel residence abbandonato il manto stradale si abbassa di dieci centimetri. L'allarme di Assoutenti

Come responsabile dello sportello di Ponte San Giovanni Assoutenti ha scelto una giovane assistente sociale: “Chiara Fabi è una 25enne laureata con tanta voglia di volontariato e di progettare eventi. Con un grande entusiasmo”, ha aggiunto Gaudiosi. “Il nostro intento è di fare di più - conclude il presidente -, con la speranza di riuscire a coinvolgere anche altre frazioni perugine che si possono sentire poco ascoltate e seguite dall’amministrazione comunale”.

Il servizio Lo sportello di Assoutenti a Ponte San Giovanni aprirà dunque i battenti il 19 aprile e sarà attivo nei giorni di lunedì (dalle 15,30 alle 19) e mercoledì (dalle 15,30 alle 19) in via Pietro Castellini. E’ possibile anche scaricare l’app. Nessuno escluso.

Controlli anti Covid, dieci multe

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.