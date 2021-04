Foligno, tenta di vendere online quadro rubato in parrocchia: denunciato commerciante per ricettazione

Susanna Minelli 18 aprile 2021 a

a

a

Tentava tramite un intermediario di rivendere un prezioso dipinto del Seicento trafugato 22 anni fa da una chiesa in Emilia. Commerciante di Foligno finisce nei guai e viene denunciato. Su di lui e il suo complice ora pende l'accusa di ricettazione.

Varese: sorpreso con due bici rubate, denunciato per ricettazione e resistenza A condurre l'operazione, che ha portato al recupero e alla restituzione dell'opera, gli uomini del Nucleo per la Tutela del Patrimonio culturale di Perugia coordinati dal tenente colonnello Guido Barbieri. Il recupero del dipinto, un olio su tela raffigurante i santi Geminiano, Lucia e Apollonia, realizzato da un artista modenese vissuto nel XVII secolo, è avvenuto nell’ambito di un’indagine avviata a gennaio 2020, coordinata dalla Procura della Repubblica di Pisa, grazie al monitoraggio del mercato online di oggetti d’arte da parte dei carabinieri. Nel controllo di alcuni annunci di vendita, i militari del reparto specializzato dell’Arma hanno individuato l’inserzione di un antico dipinto di chiara natura ecclesiastica-devozionale. Le sue dimensioni e le figure religiose rappresentate, hanno allertato i detective dell’arte, che attraverso la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, il più completo database di beni rubati esistente al mondo gestito dal comando Tpc, hanno ottenuto il cosiddetto riscontro positivo. Appena ottenuti gli elementi a conforto dell’ipotesi investigativa, i carabinieri hanno inviato l’informativa all’autorità giudiziaria che, sulla base degli elementi raccolti, ha subito emesso un provvedimento di sequestro nei confronti dell’inserzionista, un antiquario pisano. Nel vedersi notificato l’atto dai carabinieri, il commerciante si è dimostrato sorpreso, dichiarando di non avere mai trattato il dipinto, confermando però la proprietà del profilo web.

Antichi testi spariti da due biblioteche in vendita in un negozio: denunciato un 67enne Un suo conoscente di Pistoia, sentito dai militari, ha confermato quanto riferito dall’antiquario, ammettendo però di avere inserito l’annuncio di vendita incriminato per conto di un amico antiquario di Foligno. La perquisizione effettuata nel domicilio di quest’ultimo, un uomo di 55 anni, ha permesso di individuare il dipinto, già pronto per essere spedito in Sicilia a un privato acquirente.

Milano: furti in appartamenti di lusso, arrestata una banda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.