Todi, via alle riprese con Monica Bellucci: nel cast anche Fabio De Luigi

Inizieranno lunedì 19 aprile le riprese del nuovo film, prodotto da Lucky Red insieme a Rai Cinema e in collaborazione con Sky, che vede il centro di Todi trasformarsi in set. Tra i protagonisti della pellicola anche Monica Bellucci. Non è la prima volta che il cinema fa tappa a Todi. Registi come Pupi Avati, Peter Ustinov, Paolo Genovese l’hanno scelta portando attori del calibro di Charlton Heston, Nino Manfredi, Sandra Dee, Alberto Lupo, Adolfo Celi, Sergio Castellitto, Raoul Bova e Carlo Delle Piane per citarne alcuni. L'amministrazione ha aderito alla proposta della produzione del film La Befana vien di notte 2 Le origini, ritenendola un’occasione di promozione per la città.

Il film prevede un cast d'eccezione: oltre a Monica Bellucci vi prenderanno parte la giovanissima influencer Zoe Massenti, Alessandro Haber, Herbert Ballerina, Corrado Guzzanti e, con un ruolo del tutto inedito, Fabio De Luigi. La trama si svolge nel XVIII secolo quando Paola (Zoe Massenti), una ragazzina di strada, truffaldina e sempre a caccia di guai, si trova inavvertitamente a intralciare i piani del terribile barone De Michelis (Fabio De Luigi) sempre scortato dal fidato e bistrattato Marmotta (Herbert Ballerina). La regia è di Paola Randi e la sceneggiatura è stata scritta da Nicola Guaglianone. “Un aspetto importante da sottolineare - dichiara l’assessore al Turismo, Claudio Ranchicchio - è che le riprese di questo film stanno portando in città un buon numero di persone, dando un po’ di respiro a livello economico soprattutto agli alberghi”. La maggior parte delle riprese si svolgeranno in centro, con inevitabili ripercussioni sul traffico e sui parcheggi.

Il Comune di Todi ha emesso un’apposita ordinanza. Divieto di transito in via della Consolazione da martedì 20 a sabato 24, dalle 6 alle 21; divieto di sosta in piazza Jacopone dalle 6 di lunedì alle 21 di sabato; divieto di sosta in via San Lorenzo, in via Duomo, largo Don Carlo de Cadorna e via Santa Prassede dalle 6 alle 21 di martedì e mercoledì. In piazza del Montarone divieto di transito pedonale e veicolare dalle 6 alle 21 di martedì e mercoledì. Nelle piazze Umberto I, Pignattaria e San Martino I divieto di sosta e transito veicolare e pedonale dalle 6 di giovedì 22 aprile alle 21 di venerdì. In via San Fortunato divieto di traffico veicolare e pedonale dalle 6 alle 21 di giovedì 22 e venerdì 23 aprile. Divieto di sosta in piazza San Quirico (dalle 6 di giovedì alle 21 di venerdì) e via Termoli e slarghi (dalle 6 alle 21 di giovedì). In piazzale Benefattori Opere per divieto di sosta dalle 14 di lunedì 19 aprile alle 14 di sabato.

