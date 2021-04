Terni, la pelletteria Shu festeggia i 70 anni: una tradizione che dura da tre generazioni

Simona Maggi 18 aprile 2021 a

Spegne settanta candeline la pelletteria-valigeria Shu, in via Garibaldi, a Terni. Nell'arco degli anni si sono susseguite tre generazioni: nonni, genitori e ora i figli. Tutto è iniziato nel 1951 quando nonno Francesco, nato nel 1905 a Shangai, ha aperto la bottega di pelletteria a Terni. Correva il 1935 quando lo stesso Francesco, insieme a quattro amici, decisero di emigrare dalla Cina per l’Europa. Da qui ha avuto inizio la storia italiana.

“Nonno Francesco vendeva cravatte e viveva a Roma - spiegano i nipoti, Francesco e Giuseppe – ma girava tutta la settimana per l’Italia per far conoscere e pubblicizzare il suo prodotto. Su Terni ci trascorreva parte della settimana. Era il 1950 e la città gli piaceva molto. Nonno andava in piazza Solferino, ora piazza dei Bambini e delle Bambine, dove all’epoca c’era il mercato delle erbe e lì vendeva le sue cravatte. Poi si fermava a mangiare all’osteria da Pietro e poi ripartiva per Roma. Un giorno fu proprio il proprietario dell'osteria a chiedere a nostro nonno perché non si trasferisse a Terni, visto che trascorreva molti giorni in città. Lui ci pensò e individuò il locale in via Garibaldi, poco distante dall’osteria. All’epoca era la via era di maggior transito e anche quella che portava a Rieti”.

Dunque dal 1951 è iniziata l'attività commerciale degli Shu a Terni e dopo qualche anno nonno Francesco trovò anche l’amore con Giulia Grimozzi, impiegata all'acciaieria, 15 anni più giovane: un grande amore.

“Poi nel 1961 – continuano Francesco e Giuseppe – nonno Francesco decise di fare entrare nell'attività mio padre Antonio, figlio del fratello, ed ecco dunque la seconda generazione. Mia madre, dipendente di una banca di Taiwan, arrivò a Terni nel 1968 dopo il matrimonio con mio padre arrivato dopo anni fatti di una relazione a distanza perché si erano conosciuti tramite i sensali dei matrimoni. Così funzionava nella nostra tradizione. Ora i nostri genitori sono andati in pensione e noi portiamo avanti l'attività”.

Settanta anni di attività è un numero che ci inorgoglisce Francesco e Giuseppe soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria che “fa riflettere – sottolineano - sui tanti sacrifici che mio nonno e mio padre hanno fatto e che noi due fratelli stiamo facendo per rimanere aperti. In questo mondo di aperture e chiusure di attività giungere a questo obiettivo ti fa pensare e ti convince che essere ancora aperti dopo tutti questi anni è un segnale che nella tua vita hai preso decisioni che ti hanno permesso di arrivarci e non è poco. La nostra speranza è che il ricordo della nostra famiglia e della nostra attività nel tessuto sociale economico cittadino sia percepito come qualcosa di bello da raccontare e da vivere per ancora diversi anni. Un ringraziamento a tutti i nostri fedeli clienti che hanno permesso tutto ciò e ci seguono”.

