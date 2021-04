Terni, quarantenne incensurato scoperto con una piantagione di marijuana in casa in via XX Settembre

18 aprile 2021 a

Quarant’anni, nessuna occupazione ufficiale ma neanche precedenti penali alle spalle, la necessità – come tante persone in questo periodo – di trovare il modo di sbarcare il lunario. Un ternano che vive in via XX Settembre, a Terni, ha pensato, così, di buttarsi nel mondo del traffico di sostanze stupefacenti, avviando una attività, per così dire, “a chilometri zero”, ovvero coltivando piante di marijuana in proprio, direttamente nella propria abitazione.

I carabinieri della sezione operativa del comando provinciale di Terni, però, si sono messi sulle sue tracce e per L.S. – queste le iniziali dell’uomo – è scattata la misura cautelare degli arresti domiciliari con l’accisa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz dei militari è stato compiuto nella tarda serata di venerdì 16 aprile 2021, in città, quando una pattuglia ha fermato un’auto nella quale il quarantenne viaggiava insieme a un amico. Quest’ultimo è stato trovato in possesso di uno spinello che è stato accertato gli fosse stato ceduto proprio dallo stesso quarantenne. I carabinieri hanno così deciso di perquisire l’appartamento dove il ternano vive da solo, in via XX Settembre, e sono saltati fuori poco più di quattro etti di marijuana un grammo di hashish, venti semi di marijuana e quattro piante di marijuana, ciascuna di circa mezzo metro di altezza, con tanto di lampade per farle crescere rigogliose, nascoste all’interno della casa.

Il quarantenne aveva allestito la piccola piantagione casalinga creando delle improvvisate “serre” nell’armadio della camera da letto e sul terrazzo, facendo in modo che avessero lampade o comunque luce adatta per favorirne la crescita.

Trovata la droga, a quel punto i carabinieri non hanno potuto far altro che far scattare l’arresto nei confronti del ternano, ristretto nel proprio domicilio, con relativo sequestro di piante, semi e droga. Contemporaneamente l’amico che era insieme a lui nell’auto è stato segnalato alla prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

