Linea Verde Tour, tappa in Umbria sabato 17 aprile: viaggio tra Valnerina, Montefalco, Spoleto e la Cascata delle Marmore

Linea Verde Tour fa tappa in Umbria nella puntata di oggi, sabato 17 aprile. Il viaggio di Federico Quaranta e Peppone arriva nel "cuore verde" d'Italia e mostrerà ai telespettatori, a partire dalle ore 12 su Rai 1, le meraviglie di una delle regioni più belle del Belpaese.

L’Umbria continua ad offrire la possibilità ai suoi visitatori di essere scoperta anche in bicicletta, grazie ai molteplici percorsi e ciclovie che l’attraversano e che rendono un’esperienza unica godere dei suoi paesaggi, immersi nella natura. In questo viaggio si partirà dallo spettacolare scenario della Cascata delle Marmore per poi raggiungere, attraversando la Valnerina, l’abbazia di San Pietro in Valle che rappresenta un simbolo di grande valore storico ma soprattutto spirituale. Il Tour prosegue, poi, sulla ciclovia Spoleto-Norcia, ieri antica ferrovia, oggi un affascinante percorso ciclo-pedonale. Ci sarà una tappa a che a Foligno, città dove venne stampata la prima copia della Divina Commedia e dove San Francesco vendette le sue vesti e il cavallo. Dopo una sosta a Spoleto, una tra le città simbolo della cultura internazionale, la tappa successiva è Montefalco altro gioiello umbro che a pieno titolo è entrato nel circuito dei borghi più belli d’Italia.

Con l’appellativo di "Ringhiera dell’Umbria", grazie alla posizione geografica in cui si trova, Montefalco è un vero scrigno di storia e di arte ma a renderlo famoso è anche uno dei prodotti della sua terra, un vino rosso eccezionale: il sagrantino. Il programma è stato realizzato in collaborazione con la Regione Umbria e vedrà un'altra puntata in onda la prossima settimana. Un'importante vetrina televisiva per l'Umbria, che si candida ad essere una delle mete privilegiate del turismo interno in vista della prossima stagione estiva, come avvenuto anche lo scorso anno. Naturalmente se le condizioni legate all'epidemia di Covid lo consentiranno. Tra una settimana, come detto, nuovo viaggio tra le città e i paesi della regione, con un focus dedicato all'area altotiberina e ad altri piccoli tesori nascosti di questa regione.

