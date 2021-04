Gualdo Tadino, i costumi di Gelsi nella serie tv Leonardo

Salvatore Zenobi 17 aprile 2021 a

C’è anche un po’ di Gualdo Tadino nella serie tv Leonardo. Alcuni dei costumi indossati dai protagonisti della serie andata in onda in prima serata su Rai1, sono stati realizzati da Daniele Gelsi. Continua così il sodalizio tra Alessandro Lai e Gelsi, che ha visto il poliedrico artigiano gualdese realizzare numerosi abiti per le produzioni del costume designer cagliaritano, tra cui quella dedicata ai Medici.

La regia della serie Tv, che è stata vista da milioni di spettatori, è curata da Daniel Percival, che ha diretto sei episodi, e da Alexis Sweet, che ne ha diretti due. Una bella soddisfazione per Gelsi, un ulteriore successo nella sua carriera che lo ha visto realizzare splendidi abiti per film, serie televisive e rappresentazioni teatrali, al fianco dell’attività per eventi e manifestazioni storiche.Tra l’altro la serie Leonardo è stata richiesta alla casa di produzione per essere trasmessa in 160 Paesi.“E’ stata una bella soddisfazione vedere i costumi che ho realizzato indossati dai protagonisti di questa serie di successo. Ringrazio Alessandro Lai per la fiducia che ha sempre riposto nel mio lavoro e per le occasioni che mi ha dato nel corso degli anni. Occasioni importanti come quella dei Medici o questa su Leonardo” sottolinea Gelsi.

Sicuramente una realizzazione che si aggiunge al già ricco curriculum di Gelsi, che lavora e produce nella propria sartoria di Gualdo Tadino la Gelsi Costumi d'Arte. Una realtà che si sta affermando sempre di più portando a Gualdo Tadino anche personaggi di rilievo nazionale e internazionale.

Infatti il ricco curriculum di Gelsi conta realizzazioni per Giorgio Albertazzi, per il compianto Gigi Proietti, per Michele Placido, per Tommaso Paolucci (a lungo direttore del Sistina), per Roberto Conforti.

Uno dei punti di forza di Daniele Gelsi è la poliedricità. Il costumista gualdese infatti realizza produzioni in proprio.

