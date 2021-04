Terni, il sottosegretario Costa: "Dal Recovery i fondi per costruire il nuovo ospedale"

Simona Maggi 17 aprile 2021 a

a

a

“I fondi del Recovery Plan sono una grande opportunità per il potenziamento delle strutture ospedaliere del territorio e sicuramente possono e devono essere una grande possibilità per Terni”. Queste le parole del sottosegretario alla salute, Andrea Costa, in visita venerdì 16 aprile 2021 all’ospedale Santa Maria di Terni.

Medicina Nucleare e Ortopedia, terminati i lavori. Ridotti gli spostamenti tra i reparti

“Mi assumo l'impegno per dare delle risposte - ha aggiunto - perché il territorio ne ha bisogno. Questa mia visita vuole testimoniare la vicinanza del Governo ai territori. La battaglia contro il Covid-19 si vince insieme nella piena e leale collaborazione tra Stato e Regioni. La presenza di oggi – ha detto ancora - vuole anche essere l’occasione per mostrare gratitudine e riconoscenza a tutto il nostro personale sanitario, da oltre un anno in prima linea nell’affrontare l’emergenza sanitaria”.

Proprio qualche giorno fa è stato stanziato a livello nazionale un fondo da 40 milioni di euro per il personale sanitario impegnato nell'emergenza e all'Umbria andranno poco più di 60 0mila euro. Anche per quanto riguarda i vaccini il sottosegretario ha fornito dei dati positivi e sottolineato che entro il 22 aprile arriveranno nelle Regioni altre 4,2 milioni di dosi: “In Umbria il rapporto tra dosi di vaccini consegnate e quelle somministrate, pari all’86 per cento, è più alto della media nazionale e colloca la Regione tra le prime in Italia. Nell’ultima settimana si è inoltre registrato un aumento del 23% delle dosi inoculate. Con oltre le 7 mila vaccinazioni giornaliere, l’Umbria risulta essere perfettamente in linea con le indicazioni del Governo. Mi sento inoltre di rassicurare la popolazione sull’arrivo dei vaccini: solo in questa settimana è stato consegnato il 10 per cento in più di dosi rispetto alla scorsa”.

In Umbria iniettate oltre 217 mila dosi di vaccino. Tutti i dati aggiornati sul Covid: scarica il pdf

La presidente della Regione, Donatella Tesei, e l'assessore Luca Coletto hanno ringraziato la presenza del sottosegretario: “Ci fa piacere che venga riconosciuta la nostra azione in ambito sanitario e in particolar modo nella capacità vaccinatoria, passaggio fondamentale per tornare a una vita normale. Fondamentale per noi è continuare ad avere una fornitura costante di vaccini affinché possiamo proseguire ed anche aumentare la quantità di dosi inoculate”.

Anche il direttore generale dell'azienda Santa Maria, Pasquale Chiarelli, ha voluto precisare che “nonostante il nostro ospedale sia datato a livello strutturale, il Santa Maria ha sempre rispettato tutte le procedure di sicurezza per le persone malate e per i loro familiari. Inoltre, l’azienda ospedaliera ha sempre cercato di avere un’attenzione particolare anche all’accoglienza, settore reso particolarmente problematico dalla pandemia”.

Presenti all'incontro, tra gli altri, il sindaco, Leonardo Latini, il prefetto Emilio Dario Sensi, il questore Bruno Failla, il parlamentare di Forza Italia, Raffaele Nevi.

Frana su via Giandimartalo di Vitalone: conclusi i lavori di consolidamento della collina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.