Perugia, sequestrato mezzo chilo di eroina. Arrestati tre tunisini

16 aprile 2021 a

a

a

A Perugia operazione dei carabinieri contro il narcotraffico: tre arresti e deferimenti a piede libero. Sequestrata eroina per oltre mezzo chilo. Mercoledì 14 aprile, durante un controllo dei militari a Piscille, un 48enne di origine tunisina è stato sorpreso e bloccato dopo aver ceduto tre involucri che contenevano circa 2,6 grammi di eroina a un 49enne italiano, residente nell’Assisano, il quale è stato, successivamente, segnalato al locale U.T.G. quale assuntore di sostanze stupefacenti. Ai fatti avvenuti a Piscille è seguita la perquisizione all’interno di un appartamento usato dal tunisino e da due suoi connazionali. Una abitazione poco lontano dall’area dello spaccio.

Nascondeva la droga in camera da letto: scoperto dalla polizia

Qui sono stati rinvenuti un bilancino di precisione, sostanza da taglio, sei telefoni cellulari e cinque sim card, nonché la somma contante di 2.130 euro, ritenuta provento di attività illecita. Inoltre, a seguito di accertamenti info-investigativi, gli altri due cittadini tunisini sono risultati gravati da decreti di espulsione emessi dall’ufficio di Sorveglianza di Perugia, in data 30 novembre 2018 e 18 settembre 2019. Le investigazioni hanno quindi permesso di localizzare a Ponte San Giovanni un altro appartamento, in uso esclusivamente al 50enne.

Umbria, maxi multe ai negozi. Cinque in auto con la droga, raffica di sanzioni

Dalla perquisizione sono rinvenuti: un involucro contenente 539 grammi di eroina; una bilancia elettronica; materiale per il taglio e il confezionamento del narcotico; la somma contante di 25 mila euro, ritenuta provento di attività illecita, due telefoni cellulari e sei sim card. I carabinieri hanno proceduto, infine, a deferire in stato di libertà, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: un 36enne sempre di origine tunisina, poiché trovato in possesso di una dose, del peso di circa 0,3 grammi di eroina e un 28enne tunisino, residente a Perugia, già noto ai carabinieri, poiché, presente anche lui nell’abitazione ed è stato trovato in possesso di un modico quantitativo di marijuana e della somma contante pari a 1.730 euro, ritenuta provento di attività illecite. Il narcotico e i reperti sono stati tutti sottoposti a sequestro.

Il negazionista Miguel Bosé non piace agli umbri: "Fatto fuori dalla cocaina"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.