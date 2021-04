Umbria, perseguita l'ex fidanzata: uomo arrestato a Umbertide

Roberto Baldinelli 16 aprile 2021 a

A Umbertide un uomo non poteva avvicinarsi alla sua ex fidanzata ma in barba a ogni divieto faceva di tutto per continuare a perseguitarla. Gli agenti del commissariato di polizia di Città di Castello hanno messo la manette ai polsi di un 44enne italiano. L'uomo, come rendono noto gli inquirenti, era stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento perché responsabile dei reati di atti persecutori, minacce e lesioni nei confronti della ex compagna. Il 44enne, non ottemperando alle misure imposte dalle autorità, ha continuato a importunare la vittima.

Ha continuato a tenere un vero e proprio comportamento da stalker, seguendo la donna e costringendola a vivere nella paura e nel terrore, perseguitando e molestando la malcapitata in continuazione. Nei giorni scorsi ha avuto luogo l'episodio che ha portato all'arresto del molestatore. Mentre si trovava a bordo della propria automobile, la donna ha notato l’uomo. Il 44enne, anche lui al volante della propria vettura, la stava seguendo a distanza cercando di non essere notato dalla sua ex. Lei ha quindi chiesto il supporto delle forze dell'ordine per mettere fine a questa serie di molestie. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia di Stato.

I poliziotti del commissariato tifernate, hanno constatato in brevissimo tempo l’atteggiamento marcatamente impaurito della signora mentre l’uomo si era oramai dileguato. Rassicurata dagli agenti e sentendosi protetta, la donna ha formalizzato immediatamente la propria denuncia negli uffici del commissariato. Di conseguenza, l’autorità giudiziaria ha emesso la misura di aggravamento disponendo gli arresti domiciliari a carico dell’uomo. Gli agenti dell’ufficio anticrimine del commissariato di Città di Castello hanno quindi proceduto a rintracciare lo stalker e ad eseguire il suo arresto.

