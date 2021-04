Spoleto, si finge dipendente delle Poste e le svuota il conto corrente

16 aprile 2021 a

a

a

Si è finto impiegato delle Poste e ha raggirato una pensionata, che solo dopo alcuni giorni si è accorta che le era stato svuotato il conto corrente, ma l'attività di indagine svolta dal commissariato di Spoleto in ordine alle denunce di truffe online ha permesso di individuare e denunciare due italiani pregiudicati. Il secondo per un caso diverso. Ma andiamo per ordine.

Video su questo argomento Cosenza, arrestato il re delle truffe online

Gli uomini del commissariato di Spoleto hanno avviato un'indagine dopo che una pensionata aveva denunciato di essere stata truffata. La donna infatti aveva ricevuto una chiamata sul suo cellulare da parte di un individuo che asseriva di essere dipendente di Poste italiane, il quale facendole credere che c'erano problemi con la sua carta bancomat si è fatto comunicare i dati di accesso al conto Bancoposta. La pensionata, successivamente, si è accorta che dal suo conto erano stati asportati seimila euro. Le indagini poste in essere hanno permesso di individuare e denunciare un cittadino italiano di 49 anni, titolare del conto ove era stata accreditata la somma sottratta alla pensionata. L’indagato dovrà rispondere del reato di truffa.

Comprano online e pagano la merce che non arriva: la polizia denuncia i truffatori



Un'altra spoletina è stata al centro di una seconda truffa online. La vittima si era accordata per l’acquisto di diversi capi di abbigliamento via web, pagando regolarmente tramite bonifico. Ad un certo punto, resasi conto che la merce non giungeva, e dopo inutili e reiterati tentativi di ricontattare l’autore, la vittima ha capito di essere stata truffata e si è rivolta alla polizia di Stato.

Le indagini hanno permesso di individuare l’autore della truffa, rivelatosi poi un accanito truffatore seriale annoverando a suo carico numerosi precedenti dello stesso tipo e già denunciato in diverse parti d’Italia. Si tratta di un 50enne residente in provincia di Napoli. Gli investigatori del commissariato di Spoleto hanno accertato le modalità con il quale il truffatore aveva adescato la vittima e sono risaliti alla sua identità tramite diversi accertamenti. Si era infatti accertato che l’autore si faceva mandare la cifra su un conto corrente online, ma non provvedeva poi a spedire i capi di abbigliamento ordinati dalla vittima. Gli agenti del commissariato spoletino, effettuati gli incroci di dati e le ulteriori verifiche, hanno individuato il campano denunciandolo per truffa.

Agricoltore acquista trattore sul web ma viene truffato



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.