Umbria, non tutti i commercianti in ginocchio. Per Tognaccioli incassi aumentati di oltre il 70%

In Umbria non tutti piangono per il calo del fatturato. C’è anche chi ha visto aumentare le entrate economiche nel corso della pandemia. Samuele Tognaccioli di Città di Castello, presidente della Federazione alimentaristi (Fida Umbria) e titolare di attività economiche (Alimarket e il franchising Ristobottega), parla di una media del 35% di incremento del volume d’affare nel settore e, per quanto riguarda il suo caso, gli incassi sono arrivati a crescere del 72% nel corso del 2020. “In questo anno così difficile c’è stata una generale riscoperta del negozio di prossimità anche da parte dei clienti più giovani - spiega Samuele Tognaccioli - E’ poi cambiata profondamente la tipologia della domanda”.

Secondo il presidente Fida dell'Umbria, gli acquisti negli alimentari si sono diretti soprattutto verso le materie prime: “E’ aumentata, quasi raddoppiata, la domanda di farina, latte, zucchero, pane - precisa Tognaccioli - Le persone sono tornate ad impegnarsi sul 'fatto in caso'. A crescere è stata anche la richiesta di prodotti tipici - prosegue - Mentre calano i prodotti di stagione come ad esempio è accaduto per le uova e le colombe Pasquali”. Nella sua analisi Tognaccioli spiega ancora che “si è modificato l’approccio: le persone vogliono conoscere quello che acquistano. L’alimentarista oggi è visto come un consulente e non più come un operatore che porge merce. A vincere è la qualità e la conoscenza del prodotto”.

In pandemia, inoltre, sono tornate molto frequenti anche le promozioni: “L’incidenza delle offerte speciali nei negozi alimentari aveva avuto una tendenza in calo - conclude Samuele Tognaccioli - adesso invece si è notata una attenzione crescente, proprio per una attitudine al risparmio oggi molto forte nei consumatori”. Insomma per poche attività del settore commercio, situazione completamente diversa rispetto alla stragrande maggioranza dei negozi che purtroppo hanno registrato netti e scontati cali, anche a causa delle lunghe chiusure.

