In Umbria fisioterapia a domicilio per chi è stato malato di Covid

15 aprile 2021 a

a

a

Chi si ammala di Covid 19 riscontra spesso - anche nel caso di soggetti giovani e in buone condizioni di salute - problematiche a lungo termine, difficili da risolvere se non attraverso un intervento mirato. Per questo Afas in Umbria dà il via a un nuovo servizio di fisioterapia domiciliare post-virus, messo a punto in seguito a una ricerca specifica, alla programmazione di linee guida ad hoc e personalizzato per rispondere in modo efficace alle esigenze di ogni paziente. Le conseguenze della patologia indotta dall’infezione da Covid sono numerose e comprendono la compromissione della funzione respiratoria tra le più frequenti e serie. Nella fase di recupero, anche in seguito alla negativizzazione del tampone, possono persistere sintomi respiratori, come fiato corto, dispnea, fatica e sintomi muscolari, debolezza, dolore muscolare e articolare. La presenza di questi disturbi può compromettere l’esecuzione delle normali attività quotidiane e influenzare negativamente la qualità di vita. In questo contesto interviene la fisioterapia, con lo scopo di migliorare la dinamica respiratoria, contrastare l’indebolimento muscolo-scheletrico, ridurre l’insorgenza di complicanze e migliorare la qualità della vita.

In Umbria iniettate oltre 217 mila dosi di vaccino. Tutti i dati aggiornati sul Covid: scarica il pdf

Ai pazienti, a seconda del loro livello di compromissione respiratoria e motoria, si raccomanda di seguire un programma riabilitativo personalizzato e individuale. L’intervento fisioterapico è modulato in base alle fasi cliniche del paziente ed è sempre adeguato alle necessità che il malato stesso ha in quel momento. Nella fase acuta, l’attività motoria deve essere risparmiata per evitare l’incremento del consumo di ossigeno, già gravemente compromesso, mentre sono raccomandate posture e manovre di espansione toracico polmonare di drenaggio delle secrezioni. Nella fase post-acuta e nel lungo termine i pazienti possono residuare un indebolimento generalizzato; l’allettamento e la fatica sia respiratoria che motoria sono predominanti. A questi, talvolta si combinano sintomi depressivi o decadimento cognitivo, associati al prolungato isolamento e alla perdita delle relazioni con i familiari. In questa fase esercizi respiratori e di ricondizionamento allo sforzo possono essere utili per ristabilire un corretto equilibrio muscolo-scheletrico e mantenere i volumi polmonari.

Furbetti del vaccino, i Nas denunciano quattro persone

L’intervento a livello muscolare ha lo scopo di rendere i muscoli più elastici in modo da aumentare l’ampiezza dei movimenti della colonna vertebrale, delle spalle e della gabbia toracica, permettendo a quest’ultima di far espandere meglio i polmoni e quindi di respirare meglio. Il servizio di fisioterapia domiciliare post-Covid di Afas consiste in un piano di lavoro a domicilio associato, se necessario, a un programma ambulatoriale motorio e respiratorio che accompagni e rafforzi la ripresa della persona. Il fisioterapista, rispettando rigidi protocolli di sicurezza, allestisce un vero e proprio ambulatorio direttamente a casa del paziente e lo guida nell’esecuzione di esercizi che gli consentano di tornare alle attività quotidiane in tempi più brevi e in una condizione fisica migliore. Ulteriori informazioni presso le farmacie Afas e prenotazioni allo 075.9697974.

Ritardi ed errori nel piano pandemico: Lega favorevole a commissione d'inchiesta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.