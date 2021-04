Umbria, iniettate oltre 217 mila dosi di vaccino. Tutti i dati aggiornati sul Covid: scarica il pdf

15 aprile 2021 a

In Umbria sono 217.565 le somministrazioni di vaccino anti Covid. Il dato è relativo alle inoculazioni avvenute sino a mercoledì 14 aprile ed è stato ufficializzato dalla Regione. Sono 74.770 le dosi iniettate ai cittadini tra gli 80 e gli 89 anni, menre 18.656 sono andate agli over 90. E' iniziata anche la somministrazione agli anziani con un'età tra i 70 e i 79 anni e in questo caso le iniezioni sono state 26.624. I numeri sono stati ufficializzati durante la conferenza stampa di aggiornamento settimanale sull’andamento dell’epidemia nel territorio della regione. Presenti all’incontro, l’assessore alla salute della Regione Umbria, Luca Coletto, il commissario per l’emergenza Covid, Massimo D'Angelo, Carla Bietta e Marco Cristofori, del Nucleo epidemiologico regionale che hanno messo in risalto come la curva epidemica stia scendendo lentamente e che, negli ultimi 4-5 giorni, si sia stabilizzata. Attualmente l’indice Rt è pari all’1.08 e ovviamente la speranza è che diminuisca ancora.

“L’Umbria – ha detto l'assessore Coletto – ha individuato per prima tra le Regioni italiane la presenza di varianti. Ora stiamo dimostrando che abbiamo la possibilità di vaccinare con una media di oltre 7 mila somministrazioni giornaliere potendo contare sui punti vaccinali e i medici di medicina generale, ma dobbiamo contare sulla certezza delle forniture”. Coletto, inoltre, ha posto l’accento anche sulla necessità di accompagnare la campagna delle vaccinazioni con la ricerca di cure adeguate. Tra queste al primo posto gli anticorpi monoclonali “somministrati in Umbria a 35 pazienti dei quali avremo le schede con gli esiti della terapia entro la fine del mese”.

“Al momento l’andamento è positivo – ha detto ancora l'assessore regionale – e ci fa ben sperare che questo tipo di terapia possa rappresentare un’altra strada da percorrere per vincere il Covid”. Il commissario D’Angelo ha ricordato che è in corso una proficua interlocuzione con le farmacie per la somministrazione delle dosi. E' stato inoltre fornito il pdf "Analisi nucleo epidemiologico in Umbria", con tutti i dati aggiornati. Clicca qui per scaricare il pdf.

