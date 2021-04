Incidente stradale a Passaggio di Bettona: muore una donna

15 aprile 2021 a

Incidente mortale poco prima delle 13 di oggi, giovedì 15 aprile 2021, a Passaggio di Bettona. Secondo le prime informazioni raccolte la vittima è una donna. L'incidente si è verificato in via Romagna, in piena campagna. L'auto con a bordo la donna, per cause ancora in corso di accertamento, è finita in un fossato capovolgendosi. Una dinamica che non ha lasciato scampo alla guidatrice. Sul posto il 118, i carabinieri della compagnia di Assisi e i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo dalle lamiere. Non risultano altri mezzi coinvolti ma la dinamica è al vaglio dei militari dell'Arma.

Per i vigili del fuoco ha operato la squadra di Assisi i quali confermato che da una prima ricostruzione sembra che la conducente abbia fatto tutto da sola: l'auto è finita fuori strada cappottandosi dentro un fosso. La vittima è B.S., classe 1973.

