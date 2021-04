Città di Castello, nel centro storico i bambini vanno a scuola con il Pedibus

15 aprile 2021 a

L’entrata in classe dei baby-studenti in centro storico a Città di Castello è scandito dal megafono di Matteo Mignolini, volontario Auser. Perché ci solo gli scuolabus, ci sono gli autobus, ma c’è anche il Pedibus per accompagnare da casa a scuola e viceversa i bambini in tutta sicurezza e a emissioni zero.

A ricordare che esiste anche questo modo di svolgere un servizio a favore degli scolari è il richiamo continuo alle regole scandito attraverso un megafono da Matteo Mignolini, volontario e socio Auser, che dal 2015 (uno dei primi progetti in Umbria), presta servizio prelevando i bambini dalle proprie abitazioni per poi accompagnarli in tutta sicurezza assieme alla signora Lucrezia alla scuola elementare San Filippo, del primo circolo didattico. Ogni anno gli alunni della primaria - situata nel cuore del centro storico - hanno la possibilità di andare a piedi grazie all’aiuto di un gruppo di volontari che vanno a prenderli a casa, li portano a scuola, poi al suono della campanella li tornano a prendere e li riaccompagnano ognuno al proprio domicilio. Una allegra e colorata carovana che offre gioia non solo ai bambini, ma anche ai cittadini che li incontrano e che non risparmiano mai un saluto. Attualmente sono circa trenta (erano sette nel 2015) i piccoli studenti che ogni anno prendono parte al Pedibus che coniuga le emissioni zero all’importanza di fare movimento in una società dove il problema dell’obesità infantile è sempre più rilevante.

Ad ogni famiglia che usufruisce del servizio è stata fornita una mappa con il dettaglio le linee, le fermate e gli orari di passaggio del Pedibus, che circola a prescindere dalle condizioni meteorologiche: cappellino in testa se c’è il sole, ombrello quando piove e sciarpa e guanti nei giorni freddi. “E’ sempre un’emozione accompagnare i bambini a scuola e poi vederli felici nel tornare alla quasi normalità”, dichiara soddisfatto Matteo Mignolini che non nasconde però l’impegno e l’attenzione che deve mettere ogni giorno per garantire ai piccoli fruitori di questo servizio la massima sicurezza e il rispetto delle regole, ora più che mai vista la pandemia causata dal Covid. Un’importanza del servizio sottolineata anche dal dirigente scolastico del primo circolo didattico, Massimo Belardinelli: “E’ come l’ultimo tratto di una strada che fa intravedere la luce in fondo al tunnel”.

