Terni, incredibile impresa di Lorenzo Barone. Dopo 43 giorni ha raggiunto in bici la strada più a nord del mondo

Dopo 43 giorni e 2.801 chilometri in bicicletta, Lorenzo Barone ha finalmente raggiunto il piccolo villaggio di Yuryung Khaya situato al termine della strada più a nord del mondo. “In pochi minuti - racconta - sono stato circondato dagli abitanti che sono venuti a festeggiare il mio arrivo, è stato incredibile. Ho dato tutto me stesso per portare a termine questa bellissima avventura e ora sono a pezzi, sia fisicamente che mentalmente, però la soddisfazione e l'esperienza che ho vissuto è enorme ed ogni mio sforzo è stato ripagato. Voglio ringraziare tutti coloro che - ha aggiunto - mi hanno seguito e sostenuto da casa”.

Il giovane esploratore di San Gemini, nel suo viaggio in solitaria con la bicicletta autoequipaggiata, dopo centinaia di chilometri completamente isolato nella Siberia orientale, dall’inizio di aprile aveva nuovamente trovato luoghi abitati. Dal dover dormire con la tenda anche a 47 gradi sotto zero, con la tenda circondata da bandierine rosse per allontanare i lupi e sempre con la scacciacani al suo fianco, aveva finalmente potuto godere della calorosa accoglienza umana. Infatti il 2 aprile scorso, dopo avere completato la prima tratta di 200 chilometri sulla pista invernale nel villaggio di Olenyok, era stato accolto dall'amministrazione comunale con tutti gli onori. “Mi è stato detto che l'ultimo turista che è passato di qui è stato un cinese quattro anni fa in macchina”, aveva affermato Barone sulla sua pagina Facebook.

“Ora capisco perché tutti mi chiedono di farsi una foto con me. È un'esperienza davvero incredibile e straordinaria”. Ora il giovane esploratore umbro dovrà iniziare la lunga strada del ritorno. Ad attenderlo c'è la giovane moglie Yagul che ha sposato di recente e che condivide con lui la passione per lo sport e l'avventura. Intanto a Terni e a San Gemini amici e familiari fanno il tifo per Lorenzo e non vedono l'ora di riabbracciarlo.

