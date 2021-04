Aeroporto di Perugia, annunciati nuovi voli: Rotterdam, Vienna, Palermo e Olbia. Riparte Londra

14 aprile 2021 a

L’aeroporto di Perugia riapre ai voli internazionali e nazionali. Si parte con Rotterdam già dal 24 aprile e a maggio c’è il poker Palermo, Cagliari, Lamezia e Catania. A giugno riprendono Londra, Malta, Bruxelles e Tirana. Nello stesso mese due novità: Vienna e Olbia. Certo si tratta di annunci: l’incognita Covid è ancora sul campo. Ma i biglietti sono già acquistabili sui siti delle compagnie.

“Pur con tutte le incertezze che ancora permangono circa la rapidità della ripartenza di tutte le attività economiche - è scritto in una nota dell’aeroporto San Francesco - fra cui il turismo e il trasporto aereo, la programmazione dei voli da parte di tante compagnie aeree è un dato confortante che induce a guardare con ragionevole ottimismo al superamento di questo delicato momento”.

Le compagnie aeree, “con cui la Direzione dello scalo ha mantenuto uno stretto dialogo durante tutto il difficilissimo periodo legato alla pandemia” hanno ufficializzato nei giorni scorsi la programmazione per l’estate 2021 tutti i voli da e per Perugia.

“Nello specifico è stato riprogrammato a partire dal 24 aprile prossimo il volo su Rotterdam con due frequenze settimanali operato da Transavia: parimenti continuano i voli settimanali su Trapani operati da Taranjan Jet”, fa sapere l’aeroporto.

Il primo maggio “è programmato il volo per Palermo, mentre il 3 maggio sono programmati i voli per Cagliari (nuova rotta) e Lamezia; infine, il 4 maggio è programmato il collegamento per Catania. Tutte le destinazioni sono operate con due frequenze settimanali da Ryanair.

A giugno è programmata la ripresa dei voli su Londra Stansted da 3 fino a 6 voli settimanali (a seconda della domanda) così come per Malta e Bruxelles con due frequenze settimanali. Anche questi voli saranno operati da Ryanair con B737-800 e B737 Max da oltre 200 posti”.

Il 15 giugno “è programmata la ripresa del collegamento con Tirana con due voli settimanali operati da Albawings” .

Rappresenta “una novità” il volo di Vienna che è programmato da giugno e che “sarà operato due volte la settimana da Laudamotion del gruppo Ryanair”.

E’ in arrivo anche una doppia frequenza settimanale su Olbia che partirà il 6 giugno e che sarà operata dalla compagnia aerea Lumiwings.

“Giova sottolineare che i voli in questione sono al momento allo stadio di pubblicazione e sono disponibili alla vendita. Saranno i prossimi sviluppi della crisi globale che determineranno la loro concretizzazione, totale oppure parziale. Allo stato, tutto lascia pensare per il meglio”.



