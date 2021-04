Perugia, si torna in classe. La gioia di Alice: "Finalmente, mi mancano i compagni"

Patrizia Antolini 13 aprile 2021 a

a

a

Alice torna a scuola dopo cinque mesi e mezzo di dad. Il suo ultimo giorno al liceo se lo ricorda bene: era il 31 ottobre. Avevano festeggiato halloween. “Siamo stati in classe 32 giorni, io neppure quelli per colpa di una quarantena di 10 giorni - racconta Alice Biancalana al IV anno del liceo Mariotti di Perugia - Domani torniamo, sì: non mi importa cosa accadrà. Se richiuderanno ancora o meno. Ora voglio solo ritornare. Voglio rivedere i miei compagni. Sarà un po’ imbarazzante, forse. Ci sentiremo a disagio a rivederci dopo tanto tempo. Ma mi mancano, mi mancano le risate insieme. Mi manca la scuola”. L’immagine di questo 2021 è un pc sulla scrivania in camera da letto. “Ci siamo dovuti organizzare con mio fratello - prosegue - non riuscivo più a studiare in salotto. Nonostante tutto però non credo di aver perso un anno scolastico: penso che chi ha voluto, nonostante le difficoltà del momento e degli strumenti informatici, sia riuscito comunque a studiare. I prof hanno veramente fatto di tutto e poi è dipeso dal singolo: perdere tempo o andare avanti. Io ho dovuto fare i conti con la mia capacità di attenzione: a casa ho troppe distrazioni, troppi elementi che mi distolgono dalla lezione e il pomeriggio faccio più fatica. A volte per non rimanere indietro nello studio mi sono ritrovata a fare le 4 di notte. Ma in dad tutto è diverso....”.

Rivoluzione bus per il rientro in classe degli studenti: ecco il piano

Il liceo Mariotti, come altre scuole superiori di Perugia e Magione, ha più di altri pagato lo scotto della pandemia. Contagi, Dpcm, ordinanze regionali e comunali, hanno chiuso le porte delle scuole a migliaia di adolescenti per mesi, additandoli spesso come untori, congelando la loro età e lasciando negli zaini e nelle chat la voglia di crescere e sfogarsi. Qualcuno ha reagito, altri vivono un disagio che non sempre gli adulti colgono. “Certe volte preferisco non pensare, non ho tempo per mettermi a riflettere su tutto quello che sta accadendo - ammette Alice - Cerco di andare avanti: penso a quello che vorrei fare in futuro. Magari, chissà, realizzare quell’idea di andare a studiare in Olanda. Anche se prima dovrò convincere i miei genitori.... Tutto questo ci ha cambiato molto: la mascherina che non sopporto, un abbraccio che non puoi avere, quella pacca sulle spalle che non puoi dare. Ma il Covid non è finito: e tutto questo ci rimarrà dentro in modo indelebile. Io non rimpiango di non poter andare in discoteca ma so qual è stato il giorno più bello di questi mesi. Quando, rispettando tutte le regole, sono uscita con una mia amica: mi sono sentita libera. Come se tutto fosse come prima, come se non ci fosse niente di sbagliato”.

In Umbria il tampone rapido gratuito per gli studenti diventa settimanale

Domenica Alice compie 18 anni: suo papà lo scorso anno era dispiaciuto che non potesse festeggiare i 17 anni non immaginando che la stessa sorte sarebbe arrivata anche per il traguardo della maggiore età. Ma Alice non molla e va avanti: “Sabato sera faremo una video chiamata fra di noi. E poi domenica, dato che saremo ancora in coprifuoco, vedrò due amiche nel parco sotto casa”. Domani si torna a scuola per quattro giorni. Poi la prossima settimana in dad per l’alternanza al 50%. Da grande Alice vuole occuparsi di psicologia forense: “Cosa spinge gli uomini a certe azioni, perché si spengono alcuni interruttori”.

Lavori nelle scuole superiori, istituti tutti pronti per la riapertura

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.