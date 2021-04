Terni: Hesalis, start up innovativa della filiera della canapa, trova una nuova sede

Alessandro Picchi 13 aprile 2021 a

“Un ex opificio industriale, rimodernato nel 2007, che si trova esattamente tra la parte industriale ed il petrolchimico di Terni”.

Emilio Petrucci, fondatore ed ad della Hesalis, spiega qual è la nuova sede ufficiale della startup ternana sulla filiera della canapa. “Qui in strada di Santa Filomena siamo poco distanti da altri campi sperimentali - continua - testimonianza che in questa zona c’è già una cultura dell’innovazione vegetale, e siamo difronte al terreno incolto dove potrebbe sorgere la clinica della Ternana”. “Era giunto il momento di trovare una sede ufficiale - prosegue Claudio Natalini, socio fondatore dell’azienda . e questo è decisamente un punto strategico: ci troviamo molto vicino al centro città, abbiamo a fianco il percorso ciclabile e pedonale lungo il Nera e siamo attaccati ad impianti sportivi. L’idea è quella di eccellere attraverso un laboratorio dove ciò che viene realizzato, per noi o in conto terzi, sia certificato”.

“A fine marzo infatti è cominciato l’allestimento del laboratorio - afferma Luca Schinoppi, terzo socio fondatore e responsabile scientifico di Hesalis -. Entro la fine di aprile saremo pronti con il trattamento e distribuzione del fiore, con l’olio Cbd (per uomini ed animali) ed i prodotti per la cosmetica. Entro sei mesi avremo i macchinari per confezionare, diluire e preparare i prodotti. Produrremo anche articoli alimentari, ma non per la grande distribuzione, bensì prodotti stagionali e piccoli lotti, personalizzati per grandi aziende o privati. Nulla verrà prodotto in serie, il fiore e l’olio Cbd verranno ricavati rispettando la stagionalità della pianta e proverranno da Firenze. Al contempo in Colombia stiamo producendo canapa per la filiera della grande distribuzione farmaceutica”.

“Questo è un luogo ideale anche dove accogliere e dare sviluppo e sostegno alle idee dei cittadini ternani e non solo, ovviamente - riprende Petrucci - vogliamo fare consulenza ad ampio raggio e mettere in comunicazione le persone, per creare un luogo di co-lavoro non per la condivisione di spazi, bensì per compartecipare le esperienze e le opportunità del proprio lavoro in una sinergia multidisciplinare tra differenti competenze e figure professionali, per realizzare le idee di chiunque entri in questo santuario dell’innovazione. Non vogliamo realizzare un sistema di poliambulatori o un incubatore, già pregevolmente presente a Terni con il Mich, ma un luogo all’avanguardia, giovane e costruttivo dove le persone ed i professionisti possano incontrarsi, ognuno lavorando nel proprio ramo, e soddisfare le necessità creando nuove opportunità lavorative per chiunque. Questa città ha fortemente bisogno di vedere cosa significhi innovazione. C’è già chi sta lavorando in tal senso e lo sta facendo molto bene, ma sono aziende italiane che si stanziano a Terni, noi di Hesalis invece siamo tutti ternani e vogliamo lanciare un segnale a tutto il territorio: possiamo cambiare questa città, veniteci a trovare”.

