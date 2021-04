Orvieto: i parcheggi in centro si pagano con il telefonino, come nelle grandi città, grazie a Easy Park

Davide Pompei 12 aprile 2021 a

Aprile 2021 porta ad Orvieto, in provincia di Terni, ancora una novità per quanto riguarda i parcheggi a pagamento. La giunta comunale, infatti, ha approvato il contratto con il gestore di servizi digitali EasyPark che renderà disponibile in tutte le aree di sosta a strisce blu gestite dal Comune il servizio di pagamento attraverso una app di mobile parking per smartphone. Per una città a vocazione turistica come Orvieto si tratta di un'innovazione che la equipara a realtà ben più grandi come Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna, Firenze, Palermo e Catania.

Sono 470, in tutto, i campanili d'Italia raggiunti dai servizi di EasyPark. La novità, entrata in vigore in questi giorni, si affianca a quella avviata nel 2015 con MyCicero con cui la giunta, nella stessa delibera, ha approvato il contratto di rinnovo. Tali applicazioni consentiranno all’utente di creare un “borsellino digitale” destinato al pagamento degli importi della sosta e di avere tutta una serie di vantaggi aggiuntivi rispetto ai metodi di pagamento tradizionali. In particolare sarà possibile attivare, prolungare e interrompere la sosta tramite il proprio smartphone pagando solo il tempo di parcheggio effettivo nel rispetto delle tariffe stabilite dall’amministrazione comunale.

“L’innovazione e la digitalizzazione dei servizi – spiega l’assessore alla Mobilità, Gianluca Luciani – sono tra i principali obiettivi che si è posta questa amministrazione. Le App di mobile parking rappresentano un’opportunità in più che mettiamo a disposizione dei cittadini e, speriamo presto, dei turisti per rendere facile e comoda la sosta nella nostra città”.

“Siamo davvero lieti – dichiara Giuliano Caldo, general manager di EasyPark Italia – che il nostro servizio possa ora essere utilizzato anche in una città splendida come Orvieto. Con questa App, sia gli orvietani, sia i turisti possono pagare la sosta con comodità e senza perdere tempo, come già avviene in migliaia di città in Italia e all’estero. Attivare la sosta con EasyPark è molto semplice ed intuitivo, anche per chi non è avvezzo alla tecnologia. Bastano davvero pochissimi clic”.

“Si tratta di un primo intervento – aggiunge il tenente colonnello Alessandra Pirro, dirigente della polizia locale – nella direzione dell’innovazione dei sistemi di parcheggio e pagamento sosta da remoto che verrà attuata nel biennio 2021/2022 nell’ottica di rendere Orvieto sempre più una città moderna, tecnologica e all’avanguardia. Gli agenti della polizia locale saranno dotati di uno smartphone con il quale potranno effettuare il controllo sulla sosta tramite la targa dell’auto”.

