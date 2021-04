Terni, Cantamaggio virtuale anche quest'anno. Niente carri, spazio alle poesie e alle canzoni maggioiole

Simona Maggi 13 aprile 2021 a

“Anche quest'anno sarà un Cantamaggio virtuale a causa dell'emergenza sanitaria”. A sottolinearlo è il presidente dell'ente Cantamaggio, la festa più popolare di Terni, Maurizio Castellani. “Dobbiamo seguire i protocolli e le regole anti-covid – spiega il presidente – ma allo stesso tempo non possiamo lasciare i ternani senza la tradizione del Cantamaggio che non è solo la sfilata dei carri allegorici il 30 aprile, ma anche le canzoni e le poesie maggiaiole. Stiamo lavorando per organizzare il concorso di poesie e canzoni attraverso i social come lo scorso anno. Probabilmente dal 24 aprile 2021 in poi organizzeremo svariati appuntamenti. Per il secondo anno consecutivo, purtroppo, i quartieri della città non potranno realizzare i colossi di cartapesta e sfidarsi. Speriamo ormai al prossimo anno”.

Dunque un altro anno con l'amaro in bocca e la rinuncia alla tradizione che vivrà, per secondo anno consecutivo, senza la grande festa del maggio, ma virtualmente. “Stiamo cercando – continua Castellani – di coinvolgere Stefano de Majo affinchè ci possa offrire uno dei suoi unici e coinvolgenti spettacoli teatrali. Di idee ne abbiamo molte e proprio in questi giorni gli stiamo dando forma. Una cosa certa è che come lo scorso anno organizzeremo, Covid permettendo, la festa a settembre con la speranza di poter organizzare un evento per le vie della città con la speranza che sia proprio la volta della Rinascita. Abbiamo bisogno di segnali positivi per far ripartire l'economia e tutte le attività della città, in particolare bar e ristoranti, categorie maggiormente penalizzate. Ci piacerebbe che il Cantamaggio possa essere una ripartenza per Terni. Noi ce la metteremo tutta rispettando le regole anti-contagio. Al momento ci organizzeremo virtualmente visto che al 30 aprile mancano poco meno di 20 giorni. Poi con la collaborazione delle istituzioni speriamo di collaborare e dare vita, in settembre, alla grande festa della rinascita”.

Il presidente Castellani dell'ente Cantamaggio guarda al futuro in maniera positiva e spera di regalare alla sua città una ripartenza in sicurezza. “Se riusciremo ad organizzare qualcosa a settembre 2021 – conclude Castellani – prima di tutto guardiamo alla sicurezza di tutti i cittadini perché chi come me ha avuto il Covid sa bene che è un nemico difficile da combattere. Dunque non resta altro che incrociare le dita e darci appuntamento sui social per questo Cantamaggio alle porte”.

