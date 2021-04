Terremoto, scossa di magnitudo 3 in Umbria: epicentro a Preci

12 aprile 2021 a

a

a

Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata a Preci alle ore 5,15, in provincia di Perugia, nella zona colpita il 30 ottobre 2016 da un devastante sisma di magnitudo 6.5. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il terremoto di stamani, lunedì 12 aprile 2021, ha avuto ipocentro a circa 10 chilometri di profondità ed epicentro a 4 chilometri da Preci e a 12 da Norcia. Non si segnalano danni a persone o cose.

Nelle ultime ore dunque l'area del centro Italia è tornata a tremare. Infatti alle 23.13 di ieri, domenica 11 aprile, era stato rilevato un sisma di magnitudo 3.1 con epicentro nella provincia di Macerata, esattamente a tre chilometri del centro di Fiordimonte, comune di appena duecento abitanti. Qualche ora prima, esattamente alle ore 19.41, un scossa più debole, di magnitudo 2.5, aveva avuto epicentro a cinquanta chilometri di distanza, nel comune di Trevi (Perugia). In entrambi in casi non sono stati segnalati danni.

(notizia in aggiornamento)

Scossa di magnitudo 3.1 nel centro Italia. Epicentro nel Maceratese

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.