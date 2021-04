Terni, "Ternana Calcio: The Working Class Goes to Heaven". In un video il legame tra le Fere e la città

Giorgio Palenga 12 aprile 2021 a

“Ci sono una squadra, una città, un club e una dirigenza, tutti allineati nelle loro idee. Terni sta vivendo un periodo duro, la sua economia sta veramente soffrendo. Ma c’è almeno questa piccola cosa: una squadra di calcio che tenta di riscattare le difficoltà della gente. Ci sono un allenatore (Lucarelli ndr), un commentatore (Zampagna), un presidente (Bandecchi) che esprimono solidarietà ai lavoratori. Perciò è normale che questi giocatori lottino per qualcosa di più”.

E’ questo uno dei passaggi finali del video “Ternana Calcio: The Working Class Goes to Heaven” che in queste ultime ore sta impazzando su Youtube, lanciando in tutto il mondo, dal canale inglese Copa90, seguito da un milione e 270 mila di iscritti, la favola della Ternana e del suo legame con la città dell’acciaio.

Si tratta di una produzione che due giornalisti che lavorano per la media company con sede a Londra, Martino Simcik Arese e Valerio Curcio, hanno realizzato in occasione della cavalcata verso la serie B delle Fere. Ma non si tratta del “solito” video celebrativo di un’impresa sportiva: i due giornalisti sono entrati nel cuore di una città fieramente operaia che con la squadra di calcio ha creato un legame indissolubile, sostenendo le imprese sportive dell’una così come il club del presidente Bandecchi si è messo al servizio dell’altra. Negli aiuti per le difficoltà legate alla pandemia, con Terni col Cuore, al sostegno alla battaglia dei lavoratori della Treofan.

Simcik Arese, italo americano e colonna di Copa90, che produce documentari dedicati al calcio anche per Uefa e Fifa, e Curcio, un passato a “Il Romanista” ed ora realizzatore e produttore free lance di reportage come quello dedicato a Terni, hanno trascorso qualche giorno in città, raccogliendo le “dritte” dell’operatrice alla telecamera Giulia Fosca Borrelli e di Riccardo Zampagna. “Ci hanno fatto entrare nel legame indissolubile tra la città, la sua tradizione operaia e la Ternana”, spiega Valerio Curcio. Nel documentario, visibile sul canale Youtube Copa 90 e trasmesso la sera di sabato 10 aprile 2021 anche da Cusano Italia Tv, sono stati sentiti alcuni dei protagonisti, ma anche i tifosi, “storici” o solo presi per strada. Un video “didattico” per chi pensa che quest’anno, a Terni, in fin dei conti si sia vinto solo un campionato di calcio.

