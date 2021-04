Terremoto, lieve scossa in Umbria: magnitudo 2.5, epicentro a Trevi

11 aprile 2021 a

Una lieve scossa di terremoto in Umbria nella giornata di domenica 11 aprile. Un sisma di magnitudo 2.5 è stato registrato dagli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il terremoto è avvenuto alle ore 19.41 e l'epicentro è stato individuato a quattro chilometri dal centro del comune di Trevi, ad una profondità di dieci chilometri. Naturalmente non c'è alcun tipo di conseguenza e sono pochissimi i cittadini che hanno avvertito la scossa. In mattinata, alle ore 10.30, un terremoto ancora più lieve era stato registrato nel territorio comunale di Preci. In questo caso magnitudo due ed epicentro ancora una volta a dieci chilometri di profondità.

