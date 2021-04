Umbertide, ladri rubano in camera da letto con i proprietari in cucina

12 aprile 2021 a

a

a

“Attenzione! Ci sono ladri in giro sono appena entrati in casa di mia madre zona case sparse-bivio di Umbertide. Attenzione. Entrano anche se ci sono persone dentro. Bucano finestre con trapano”, è il post messo nella tardissima serata di sabato 10 aprile dalla figlia di una esercente di Pierantonio a cui i ladri avevano fatto appena visita. Non è tanto per il bottino messo insieme, poco più di 300 euro, quanto per il modus operandi della banda che ha fatto pensare tutti al violento raid ladresco a San Maiano, della settimana scorsa. Il colpo, dicevamo, è stato messo a segno in una villetta singola in collina tra Pian d'Assino e Pierantonio.

Ladri in azione di notte: chiudono novantenni in camera e ripuliscono cassaforte I ladri sono entrati in azione nella serata tra sabato e domenica e hanno raggiunto il luogo del furto a piedi, dandosi poi alla fuga a pieghi per i campi circostanti. Dopo aver tagliato la recinzione che divide la casa dalla campagna, i ladri hanno forzato con un trapano una porta finestra della abitazione e sono entrati dentro la camera da letto. Qui hanno portato via oggetti in oro e denaro per 300 euro complessivi. Trovando la porta chiusa a chiave, per visitare le altre stanze dell'abitazione i malviventi sono tornati all'esterno della casa e hanno tentato di aprire la finestra del bagno, ma durante le operazioni è caduto un oggetto di ferro che ha fatto sobbalzare le persone presenti in quel al momento all'interno della casa: una signora con il padre, il figlio della donna e la sua fidanzata. Usciti fuori dalla casa hanno visto la luce della camera accesa e hanno iniziato a urlar emettendo in fuga i malviventi. La famiglia ha quindi allertato il 112 e sul posto sono arrivati i carabinieri del radiomobile di Città di Castello per i primi rilievi.

Tornano i furti in appartamento, denunciati dieci colpi

Certo il raid di sabato sera è stato meno cruento di quello di San Maiano, dove la settimana scorsa due anziani sono stati chiusi a chiave in camera da letto dai ladri, che nel cuore della notte hanno fatto irruzione nella villetta. La stessa che si è materializzata sabato sera nell’Umbertidese? Difficile dirlo, impossibile escluderlo.

Video su questo argomento Rubarono in casa di Diletta Leotta, presi i ladri acrobati di Milano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.