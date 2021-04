Mario Draghi, esproprio del terreno nella casa di Città della Pieve per far passare le fogne

11 aprile 2021 a

a

a

L'attuale presidente del consiglio, Mario Draghi, ha subito l'esproprio di una parte del suo terreno della seconda casa in Umbria, a Città della Pieve, per esigenze di "pubblica utilità", ossia il passaggio delle fogne.

A Draghi la cittadinanza onoraria nel Comune umbro scelto come sua seconda casa

E' quanto è stato possibile ricostruire dalla documentazione patrimoniale e reddituale del premier, che ne ha depositata una parte, secondo quanto disposto dalla legislazione sulla pubblicità di redditi e beni dei membri del governo, così come dei parlamentari, consiglieri regionali ed eletti negli altri enti. Draghi ha infatti 90 giorni, dal momento del suo insediamento, per produrla in maniera integrale ma intanto, come ha anticipato il quotidiano Il Tempo, "spuntano particolari sulle proprietà immobiliari del presidente del consiglio". Anche quelli che sarebbe difficile aspettarsi: nel giugno 2018, infatti, quando Draghi era alla guida della Banca centrale europea, subì "una sorta di esproprio per pubblica utilità su 1.522 metri quadrati di terreno" della amata seconda casa di Città della Pieve. A non fare troppi complimenti fu nel giugno 2018 l'ufficio espropri di Umbria Acque, società regionale di proprietà di Acea e di una sfilza di Comuni umbri. Che costituì appunto "una servitù coattiva su due lotti di terreno della casa di Draghi (la cui proprietà era della società familiare Serena società semplice) ai fini di pubblica utilità", scrive ancora Il Tempo.

Parla il prete di Draghi in Umbria: "Ecco come vive quando viene a Città della Pieve"

Lì infatti è stata fatta passare la rete fognaria di collegamento con il comune di Città della Pieve, con interramento del “collettore fognario di collegamento”. Vero anche che della stessa rete avrebbe usufruito anche la famiglia Draghi come quelle dei proprietari confinanti di territorio. Ma un esproprio a una figura importante come quella di Draghi non si registra proprio tutti i giorni. Il premier, come detto, è molto legato all'Umbria e vi si reca tuttora non appena gli impegni politici e istituzionali glielo consentono. E chi in Umbria lo conosce bene, ha raccontato come viva esattamente come un "cittadino qualsiasi", andando a messa e facendo la spesa come tutti gli altri, senza negare il saluto a nessuno.

Draghi parte verso Roma per le consultazioni. Ha lasciato la villa di Città della Pieve

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.