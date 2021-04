Umbria, allerta gialla per rischio temporali lunedì 12 aprile in tutta la regione: le previsioni del meteo

11 aprile 2021 a

a

a

Allerta gialla in Umbria per rischio temporali su tutto il territorio regionale nella giornata di lunedì 12 aprile. L'allerta è stata emanata dal centro regionale di protezione civile. Le precipitazioni, che potranno essere anche violente in alcuni momenti della giornata, sono previste durante tutto il giorno, con una possibile intensificazione a partire dal tardo pomeriggio, per protrarsi nelle ore serali.

Incredibile coda dell'inverno: neve, temporali e crollo delle temperature. Le previsioni

Secondo 3bmeteo - che monitora le previsioni meteo di ogni zona del Paese - le precipitazioni avranno una portata tra i 3 e i 5 millimetri. Le temperature saranno generalmente comprese per i 3 e i 16 gradi nella giornata di domani, per poi abbassarsi in quella di martedì 13 aprile: quella sarà una giornata caratterizzata ancora da precipitazioni - più intense ma localizzate prevalentemente nel pomeriggio e in serata - con temperatura che non dovrebbero superare i 12 gradi tra le massime, raggiungendo anche lo zero per le minime. Fino a domenica prossima, tuttavia, l'Umbria vivrà una fase caratterizzata da piogge e schiarite, con temperature sempre comprese tra i 15 gradi nei momenti più caldi della giornata e i 2-3 gradi la notte, con punte di freddo più intenso nelle ore notturne e nelle aree montane.

Meteo, a Pasqua torna l'inverno: temperature giù anche di 10 gradi

Questa fase di tempo instabile, tipico della stagione, dovrebbe durare fino alla settimana che si concluderà domenica 25 aprile, con una forte variabilità delle condizioni meteorologiche, precipitazioni frequenti, che tuttavia non dovrebbero avere un carattere tempestoso o dannoso per le colture. Escluse invece le precipitazioni nevose, che pure negli ultimi giorni hanno leggermente imbiancato alcuni rilievi della regione, dalla catena di Sibillini in Valnerina alla cima del Subasio. Tra le prossime giornate, le migliori dovrebbero essere quelle del weekend del 17 e 18 aprile, che non dovrebbero far registrare pioggia né forti correnti.

Video su questo argomento La neve di marzo in alcune zone degli Appennini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.