Assisi, assunzioni in Comune: bandi di concorso per 21 posti

Assisi, assunzioni in Comune per un totale di 21 posti. Il personale così inserito servirà a coprire il fabbisogno dell'ente tra contratti a tempo determinato e indeterminato; con un occhio anche alla sicurezza. Si tratta di procedure già avviate e bandi già pubblicati o in corso di pubblicazione. Tra questi anche cinque nuovi vigili urbani, dopo che negli ultimi tempi si sono avuti diversi pensionamenti.

Sono infatti in corso le procedure per l’espletamento del concorso per cinque vigili urbani il cui bando è stato chiuso con l’ammissione di 85 candidati. Fino al 15 febbraio scorso i concorsi erano stati bloccati in base alle norme anti Covid 19, ora alla luce delle nuove linee guida l’amministrazione si sta adoperando per lo svolgimento delle prove in assoluta sicurezza. L’obiettivo è “rimpolpare” l’organico, anche considerato che ad Assisi i vigili urbani sono chiamati a coadiuvare la sicurezza anche per i grandi eventi. Tra le procedure concorsuali attivate per le assunzioni a tempo determinato, quella per un posto da istruttore tecnico è conclusa con l’approvazione e la pubblicazione della relativa graduatoria di merito il cui scorrimento è già in atto. Per quanto riguarda le assunzioni a tempo indeterminato, sul sito dell’Arpal è stata inserita la pubblicazione dei bandi (un operaio autista e un operaio elettricista) le cui scadenze delle domande sono state fissate per il 23 aprile e per il 7 maggio. Poi, sono state previste due assunzioni obbligatorie per le categorie protette, nello specifico un istruttore tecnico e un amministrativo contabile, entrambi a tempo pieno e indeterminato; per il primo, sono quattro i candidati ammessi ed è stato approvato in giunta il relativo piano operativo specifico per lo svolgimento delle prove in presenza. Nei prossimi giorni verranno pubblicati il calendario delle prove scritte e orali.

Riguardo il secondo, visto il maggior numero di richieste pervenute, la prossima settimana verrà pubblicato l’elenco dei candidati tra i 49 che hanno presentato domanda. Cinque invece i posti per le categorie istruttore amministrativo (3) e istruttore tecnico contabile (2) per il cui attingimento si è provveduto alla richiesta di graduatorie ancora in corso di validità, per gli stessi profili professionali, agli altri enti. Nel caso in cui tale ricerca dia esito negativo il Comune provvederà in tempi brevi a bandire i relativi concorsi pubblici. E’ stata poi attivata e completata la procedura di comando, tramite l’istituto di mobilità, di un’assistente sociale part time (12 ore) per la durata di due mesi, a partire dal primo maggio 2021. E’ infine scaduta ieri la selezione relativa a due posti da istruttori direttivi tecnici (part time 30 settimanale), ma nei prossimi mesi saranno poi attivati i concorsi per un posto da istruttore direttivo amministrativo contabile e un posto da istruttore direttivo tecnico, e un posto da dirigente amministrativo.

