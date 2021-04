Razzismo a San Gemini, ragazza insultata per strada: "Negra". Condanna unanime

11 aprile 2021 a

Insulti razzisti nei confronti di una ragazza. E’ successo nel centro cittadino di San Gemini, in provincia di Terni, e l’episodio è stato denunciato da due associazioni e poi confermato anche dall’amministrazione comunale, che ha condannato il grave episodio.

La prima associazione a riportare l’accaduto all’attenzione dell’opinione pubblica è stata Altrovento Umbria che, via social, ha condannato pubblicamente “il grave episodio di razzismo che si è verificato in pieno centro a San Gemini, dove una giovane studentessa è stata apostrofata ripetutamente con l’appellativo 'negra' con relative risatine di scherno. Alla vittima di questo ennesimo episodio di intolleranza va tutto il nostro sostegno e supporto morale, umano e civile”.

“Ci dispiace constatare – continua Altrovento Umbria – come, di nuovo, una parte della comunità paesana di San Gemini assista silenziosa a simili episodi, che non sono più scusabili in alcun modo, come invece si è cercato di fare in passato, puntando su inutili scusanti servite solo ad insabbiare la realtà. Dopo le varie manifestazioni di omofobia e razzismo che abbiamo avuto modo di leggere nei social, ora assistiamo alle aggressioni verbali per strada, sotto casa. Dobbiamo quindi prendere coscienza della situazione e mobilitarci tutti, iniziando dalle nostre famiglie, per far sì che tale violenza non diventi anche fisica”.

Sull’argomento è intervenuto anche il gruppo San Gemini Bene Comune: “Solidarietà a Chamila e ferma condanna per quanto accaduto nei suoi confronti, ringraziandola per la forza ed il coraggio di denunciare pubblicamente un atto la cui violenza e bassezza culturale è difficile anche da commentare. Questo, a nostro avviso, deve essere un momento di profonda riflessione; è evidente come l’episodio di ieri non è purtroppo unico, è da tempo che denunciamo insieme ad altri fenomeni di questo tipo in cui colore della pelle, orientamento politico o sessuale vengono usati per denigrare nostri concittadini. Crediamo che di fronte a tali barbarie si possa e debba reagire! Confidiamo nella forte reazione della collettività, che vengano emarginati coloro che si sentono in diritto di poter offendere e ferire senza mai doverne pagare le conseguenze”.

Anche l’amministrazione comunale di San Gemini sta seguendo la vicenda, in primis il sindaco, Luciano Clementella: “Si invoca il rispetto, sempre, dell’articolo 3 della nostra Costituzione: ‘Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale (…) senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali’. Esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza alla nostra concittadina Chamila”, sono le parole del primo cittadino e dell’amministrazione.

