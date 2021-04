Perugia, lavoratori agricoli in piazza: l'ultimo bonus ricevuto un anno fa

11 aprile 2021 a

a

a

"L’ultimo ristoro preso è stato di 600 euro e risale ad aprile 2020. Poi più nulla”. A parlare sono i lavoratori agricoli, per l’esattezza i rappresentanti sindacali delle tre sigle che sabato 10 aprile hanno manifestato davanti al palazzo della prefettura di Perugia. Bandiere al vento e sulle panchine dei giardini esposte casse di frutta e verdura per ricordare che in Umbria ci sono 14 mila addetti (11 mila in provincia di Perugia e 3 mila in quella di Terni) da tutelare e non discriminare.

Due le istanze: la prima diretta al governo avente per oggetto proprio la necessità di introdurre un bonus per i lavoratori stagionali rimasti fuori dai sostegni dopo le prime due erogazioni risalenti appunto a marzo e aprile dell’anno scorso; la secondo richiesta è invece diretta alle Province per il rinnovo del contratto di lavoro. “Siamo al paradosso - esordisce Michele Greco della Flai Cgil -: i lavoratori agricoli hanno sfamato l’Italia e ora si trovano alla fame. Gli addetti degli agriturismi sono inseriti nella categoria dei lavoratori agricoli e da un anno non hanno entrate perché fermi”. E Greco prosegue: “Nei campi gran parte del lavoro è calato proprio perché il settore horeca, ovvero quello della ristorazione non si è rifornito, perciò i produttori di vino, olio, frutta e verdura hanno preferito, in alcuni casi non portare aventi il raccolto. Stessa situazione di stallo per il settore florovivaistico”. La manifestazione, in corso contemporaneamente in tutta Italia, nasce dall’intento “di ricordare al governo Draghi che esistono anche questi lavoratori”. E secondo quanto riporta Greco a non percepire alcune indennità in Umbria sono circa 3 mila addetti: “Uomini per la maggior parte al lavoro nei campi e di donne impegnate nel settore agrituristico di età media, ovvero dai quarant’anni in su, che hanno famiglie da mantenere, per il 60% italiani e il 40% stranieri”.



