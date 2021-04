Terni: Lega, Salvini sostituisce Barbara Saltamartini con Nico Nunzi come referente provinciale

10 aprile 2021 a

Barbara Saltamartini conclude il suo impegno di commissario provinciale della Lega di Terni. I vertici nazionali del Carroccio hanno deciso che non serve più un commissariamento per il partito in provincia di Terni e lascia l'incarico di coordinarlo ad un esponente politico locale.

E' stato così designato come referente provinciale l’ex sindaco di Otricoli, Nico Nunzi. La decisione è stata assunta dopo una riunione che, nel pomeriggio di sabato 10 aprile 2021, ha visto confrontarsi il segretario nazionale, Matteo Salvini, con quello di Lega Umbria, Virginio Caparvi.

A margine una nota in cui la Lega ringrazia l’on. Saltamartini "per il lavoro svolto in questi due anni nella veste di referente della Lega per la provincia di Terni e per l’impegno profuso nel raggiungimento di obiettivi importanti in termini di consenso, di riorganizzazione del partito e di radicamento sul territorio”.

Lo stesso Matteo Salvini in persona ha voluto poi ringraziare Saltamartini “per l’impegno e per i grandi risultati raggiunti e in bocca al lupo a Nico Nunzi. La Lega cresce da Nord a Sud: a Terni, in Umbria e in tutta Italia dobbiamo confermarci partito serio, radicato e capace di governare”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il segretario regionale, Virginio Caparvi: “In questi due anni è stato fatto un lavoro minuzioso ed incessante che ha portato risultati importanti per la provincia di Terni in termini di rappresentanza. Ringrazio l’onorevole Barbara Saltamartini per l’impegno e la dedizione dimostrata, certo che continuerà a mettere a disposizione del partito tutta la sua esperienza e le sue competenze. Un grande in bocca al lupo al nuovo referente provinciale Nico Nunzi - conclude Caparvi - che avrà il compito di accompagnare l’intero territorio ternano alle prossime fasi congressuali e con il quale nei prossimi giorni parleremo approfonditamente di tutti gli aspetti della provincia ternana andando a definire tutte le segreterie territoriali”.

