Umbertide, punto vaccinale anti Covid: via libera dalla Asl allo spostamento nell'ex tabacchi

Nella giornata di ieri la Usl Umbria 1 ha dato il via libera al progetto presentato dal Comune di Umbertide e ora, come rende noto l'ente “seguiranno tutti gli atti necessari per far partire il nuovo punto vaccinale”. Che sarà ubicato nella struttura dell’ex tabacchi e prenderà il posto di quello attuale di Largo Cimabue. La determina della Usl, nei fatti, mette fine alla polemica rilanciata dal Pd che ha presentato un’interrrogazione.

“Al momento – dicono i dem - non risultano interventi di adeguamento non si hanno più notizie del trasferimento. Umbertide necessita di un punto vaccinale funzionante tutto il giorno, tutti i giorni e con spazi adeguati. o ancora i democratici: “Non si possono giustificare i ritardi dietro problemi tecnici e burocratici di fronte alla drammatica situazione sanitaria. Ci viene il dubbio che l'amministrazione sia distante dai problemi dei cittadini”. Da qui la presentazione di un'interrogazione urgente a risposta scritta “per sapere con certezza quando il punto vaccinale sarà trasferito al Puc 2. Il punto vaccinale funzionante a pieno regime serve ora, non si può di certo perdere ulteriore tempo". A stretto giro di posta è arrivata la replica del Comune. Il Comune ricorda che “con una mail inviata dal sindaco il 12 febbraio sulla possibilità di spostare il punto vaccinale dal Centro salute al Puc 2 in vista della vaccinazione di massa, il 16 marzo è avvenuto un sopralluogo per verificare se la struttura potesse ospitare la nuova sede vaccinale della città. L’edificio, dopo una attenta valutazione, è stato ritenuto idoneo”. In seguito il 29 marzo è avvenuto “un sopralluogo da parte dell'ufficio addetto alla sicurezza aziendale della Usl, che ci ha rimesso una valutazione protocollata il 1 aprile”.

In seguito è avvenuto un nuovo incontro tra il sindaco, il commissario all'emergenza D'Angelo e l'ufficio sicurezza della Usl. Il confronto è avvenuto il 7 aprile e nello stesso giorno “gli uffici comunali hanno inviato una nuova proposta tecnica sulla base di criteri condivisi”. Approvata ieri.

