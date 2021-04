Assisi, è morto Gino Fragola: addio a un gigante dell'imprenditoria

10 aprile 2021 a

Assisi perde uno dei suoi storici imprenditori. Addio a Gino Fragola, 94 anni, fondatore insieme al fratello Nello, mancato pochi anni fa, della storica omonima azienda nel settore zootecnico. “Ci ha lasciato il nostro presidente Gino Fragola. E’ stato per noi - si legge nella pagina Facebook dell’azienda Fragola spa - un grande esempio di forza, tenacia, passione per il lavoro ed amore e dedizione per la famiglia. Un immenso grazie per tutto quello che ci hai saputo trasmettere, resterai sempre nei nostri cuori”.

L’amministrazione comunale esprime il più profondo cordoglio per la morte di quello che definisce "un imprenditore lungimirante che 60 anni fa creò ad Assisi un’azienda che è diventata un’eccellenza italiana e internazionale nel campo dei mangimi composti grazie a impianti moderni e sempre altamente tecnologici, all’inizio l’azienda si caratterizzò per la produzione di silos, trasportatori e attrezzature nel settore minerario e cerealicolo". “Per la città di Assisi - ha detto il sindaco, Stefania Proietti - la scomparsa di Gino Fragola è un dolore forte perché rappresenta un imprenditore che, nonostante i successi e le espansioni in tutto il mondo, ha voluto mantenere il radicamento nel nostro territorio e si è speso con generosità nel sostenere il mondo sportivo locale, in particolare quello ciclistico, e nel creare centinaia di posti di lavoro. Come amministrazione e a titolo personale siamo accanto alla famiglia a cui esprimiamo affetto e vicinanza”.

Non è un segreto che Fragola abbia partecipato e vinto diverse gare ciclistiche alla fine degli anni Quaranta del secolo scorso e oggi era sostenitore dell'Uc Petrignano. Ma il suo più grande successo era l'azienda di famiglia, oggi partner di gruppi che ricercano, oltre a grandi volumi produttivi, massima affidabilità nei processi. Giunta alla terza generazione, oggi la Fragola impiega 100 addetti ed è una delle aziende di riferimento per la produzione di impianti e macchinari nel settore zootecnico. I tre centri pulsanti continuano ad essere la progettazione, con la capacità di innovare e personalizzare qualsiasi soluzione; la produzione, caratterizzata dall’obiettivo del maggior utilizzo possibile di manodopera specializzata interna nello storico stabilimento di Assisi; l’installazione degli impianti, svolta sempre sotto il diretto controllo.

