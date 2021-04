Terni, si celebra la festa della polizia. Il questore: "Guerra aperta allo spaccio di droga"

Antonio Mosca 10 aprile 2021 a

"La droga è la prima emergenza per Terni. E noi siamo pronti a combattere questa battaglia". Così il questore Bruno Failla a 40 giorni dal suo insediamento a Terni. "Sono state portate a termine numerose operazioni con arresti, denunce e ingenti sequestri di stupefacenti. Ma la domanda in città è sempre molto alta.

Il problema non può esaurirsi nel contrasto allo spaccio. C'è una questione culturale da affrontare. E in questo senso la prevenzione gioca un ruolo decisivo, tale da fare la differenza. Dobbiamo promuovere - osserva - modelli di vita sani e rispettosi della legalità, coinvolgendo le scuole e le famiglie. Molto è già stato fatto su questo versante, ma dobbiamo proseguire su questa strada". Il questore è convinto che a Terni ci siano molti reati d'importazione. "E' un fenomeno - dice - che ho già avuto modo di constatare quando dirigevo le Questure di Arezzo e Vicenza. E Terni paga la sua vicinanza con Roma. Ci sono bande che si spostano per colpire in città. E questo vale per la droga come per i reati predatori. Ecco perchè occorre puntare sul rafforzamento dei controlli e sulle misure di prevenzione che sono un deterrente fondamentale. Se queste aumentano di numero, i reati finiscono per calare". Se un territorio diventa impermeabile alle infiltrazioni criminali, è naturale che chi delinque si sposta altrove.

Il questore Bruno Failla si dice molto preoccupato anche per la sofferenza economica che sta investendo il Ternano a causa dell'emergenza pandemica. Che ha finito per innescare contraccolpi a catena su reati come l'usura. Sabato 10 aprile sarà celebrato il 169esimo anniversario della fondazione della polizia di Stato. E' prevista una breve cerimonia anche a Terni nel rispetto delle normative anti Covid. E sempre sabato 10 aprile sarà ricordato il 40esimo anniversario della riforma della polizia che, tra le altre cose, ha sancito la parità di genere.

