Principe Filippo, la visita in Umbria: l'albero di due metri piantato ad Assisi

Il principe Filippo, morto oggi venerdì 9 aprile 2021 all'età di 99 anni, aveva visitato l'Umbria nel 1986 come presidente del Wwf internazionale. Il marito della Regina Elisabetta visitò Assisi arrivò in occasione di una cerimonia per i 25 anni del Wwf alla quale prese parte anche il presidente Cossiga.

Principe Filippo, la visita ad Assisi nel 1986 e l'incontro con il presidente Cossiga

C'è un ricordo che il duca di Edimburgo ha lasciato di quella storica giornata: un albero (un leccio di due metri) che proprio il principe Filippo piantò in quel settembre 1986 in uno dei luoghi simbolo della devozione per San Francesco.

La notizia è stata data dal sito sanfrancescopatronoditalia.it che in un lungo articolo ha ripercorso il legame del duca di Edimburgo con Assisi. Il sito ha pubblicato i lanci Ansa di quel giorno che hanno ripercorso i momenti della cerimonia, Fra gli altri momenti della giornata (era il 26 settembre del 1986), è stato ricordato che il principe Filippo accompagnato da autorita' ed esponenti del WWF, si è recato sul Monte Subasio all'eremo delle carceri, uno dei piu' caratteristici luoghi della vita francescana, dove ha piantato un leccio di due metri, in ricordo dell'avvenimento. Vengono dati anche altri dettagli,

"La cerimonia - aveva riferito all'epoca sempre l'agenzia - è avvenuta davanti alla statua del santo ed a pochi metri dove ancora vegeta il secolare leccio antico di settecento anni, tanto caro al fraticello di Assisi"

Quindi veniva riferito che la mattina successiva le cerimonie del 25/mo del WWF avrebbero visto la loro definitiva conclusione con il solenne incontro nella basilica superiore di San Francesco, tra gli esponenti del WWF internazionale e le rappresentanze religiose per un comune atto di fede a difesa della natura.

Incontri che hanno fatto la storia con l'Umbria e segnatamente Assisi al centro del palcoscenico internazionale dove il principe Filippo è stato uno dei grandi protagonisti.

