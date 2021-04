Principe Filippo, la visita ad Assisi nel 1986 e l'incontro con il presidente Cossiga

Federico Sciurpa 09 aprile 2021 a

a

a

Il principe Filippo, marito della Regina Elisabetta, è morto oggi all'età di 99 anni e aveva visitato l'Umbria, trattenendosi ad Assisi, nel 1986. Una presenza, quella del Duca di Edimburgo, in qualità di presidente internazionale del Wwf.

Proprio in queste ore, è proprio WWf Italia a ricordarlo: "È morto il principe Filippo. Fu per molti anni il Presidente del Wwf Internazionale, di cui divenne poi presidente emerito. È stato un paladino della natura ante litteram, sempre disponibile a presiedere eventi dedicati all’ambiente, anche in Italia. Lo ricordiamo con affetto", si legge su Twitter.

Dicevamo del principe Filippo in Umbria. Era venerdì 26 settembre 1986 e ad Assisi, Filippo di Edimburgo era presente a un incontro per i 25 anni del Wwf mondiale. "Religione e natura" titolava in prima pagina il nostro giornale in edicola il 27 settembre riferendo la cronaca di una visita con gli occhi del mondo addosso. Il Corriere dell'Umbria mostrava la foto di Cossiga al suo arrivo ad Assisi e quella del principe Filippo.

Regno Unito, è morto il principe Filippo marito della Regina Elisabetta

La visita del capo dello stato, insieme al consorte della Regina Elisabetta, viene definita nel pezzo firmato da Paolo Mirti, un'altra grande giornata per la "capitale della pace", questa volta nel nome della natura e (come spesso accade) e delle eprsonalità.

Intanto a Londra si prepara l'addio al principe Filippo. Non ci saranno funerali di stato e ad imporre la rinuncia al più alto onore riservato alle principali figure della storia britannica sono le restrizioni ancora in vigore a causa della pandemia. La cerimonia funebre per il duca di Edimburgo, che si è spento oggi all’età di 99 anni, si terrà alla St Georgès Chapel del Castello di Windsor, una notizia anticipata dal College of Arms, in attesa dell’annuncio ufficiale di Buckingham Palace. La Regina Elisabetta osserverà, secondo quanto si apprende 8 giorni di lutto.

Video su questo argomento L'esperto: Filippo una leggenda, le sue gaffe non erano insulti TMNews

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.