Umbria, nasce la casa editrice Diadema Edizioni di Gualdo Tadino

Nasce una casa editrice a Gualdo Tadino. E’ stata ufficializzata l’apertura di Diadema Edizioni, nuova casa editrice che nasce dalla volontà di tre gualdesi, comunque legati al mondo dell’editoria. Rita Pecci, che guida da tempo la libreria Mondadori di Gualdo Tadino, e Mario Fioriti, autore di libri, gestore del teatro Talia e del Grottino che del Talia è il foyer, hanno unito le loro conoscenze maturate in ambito editoriale e, coadiuvati da Maria Pasquarelli, che seguirà la parte amministrativa, hanno deciso di dare vita a questa iniziativa.

“L’idea si è concretizzata in questi giorni dopo molti mesi di preparazione, dovuti anche al rallentamento di tutte le attività a causa della pandemia e scaturisce dalla lunga e consolidata esperienza di due persone, in particolare nel settore della vendita dei libri, della loro promozione al pubblico, così come nella scrittura e pubblicazione”, spiegano da Diadema Edizioni. C’è da dire che nell’ultimo periodo la città si è contraddistinta per una produzione letteraria notevole. Nell’anno pre-pandemia a Gualdo Tadino sono stati pubblicati e presentati al pubblico più di quindici volumi di autori locali, e lo scorso anno, nonostante il Covid, tra presentazioni in presenza e in videoconferenza non si è scesi sotto i dieci libri.

“Le pubblicazioni riguardano un po’ tutti i generi, si va dal romanzo, al saggio, la raccolta di poesie, testi illustrati, fotografia. Inoltre, soltanto tra Gualdo Tadino, Fossato di Vico e Foligno, ogni anno si svolgono ben tre distinti premi o concorsi letterari”, continuano da Diadema Edizioni affermando di non volersi rivolgere esclusivamente a scrittrici e scrittori locali. “Chiunque può inviare la propria opera in valutazione, è però in queste zone che proiettato il raggio d’azione nella pubblicazione, distribuzione, vendita e promozione di quelle che saranno le sue collane editoriali, sempre e soltanto senza richiedere alcun contributo economico alle autrici e gli autori che deciderà di sostenere”, affermano da Diadema. E’ già stato creato un primo comitato di lettura, che dovrà esaminare gli elaborati che verranno sottoposti alla casa editrice e avrà il compito di seguire e coadiuvare gli autori, così come di scegliere e proporre testi per la pubblicazione.

