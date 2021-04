Acquasparta, il sindaco Montani: "Riqualificare Lo Scoppio, il borgo fantasma set di Wenders e degli U2"

07 aprile 2021 a

E’ entrato anche nel film su Papa Francesco, diretto da Wim Wenders, e in un videoclip degli U2, il piccolo borgo abbandonato de “Lo Scoppio” nel territorio comunale di Acquasparta, in provincia di Terni. Il Comune della località termale ha deciso adesso di attivare un processo per una possibile riqualificazione del piccolo borgo inserito nell’elenco dei paesi fantasma per riportarlo al suo antico splendore.

L’annuncio è del sindaco, Giovanni Montani, che sottolinea come “Lo Scoppio sia uno di quei luoghi dimenticati che, da sempre, ha fatto la storia del nostro comune, modellando la nostra identità, raccontando una storia di spiritualità, natura, montagne, silenzio e abbandoni. In un’ottica di rilancio, l’amministrazione sta valutando diverse proposte e progetti da poter attuare”.

“Nel susseguirsi degli anni e delle amministrazioni – ricorda poi l’assessore alla cultura, Guido Morichetti - si è cercato di riqualificare un luogo che ha ancora tantissimo da raccontare a tutti coloro che hanno la pazienza di voler ascoltare una storia portata dal vento”. Una storia ha affascinato anche il regista Wim Wenders.

“I più giovani – dicono sindaco e assessore - lo ricorderanno per alcuni dei video più belli degli U2, altri per gli splendidi lungometraggi che gli sono valsi numerosi riconoscimenti. Wim Wenders ha scelto il borgo fantasma per raccontare la storia di Papa Francesco dal titolo “Papa francesco - Un uomo di parola”.

La troupe, riferiscono Montani e Morichetti, ha girato in Umbria per due settimane, scegliendo i posti più suggestivi che potessero fare da sfondo alla storia del Santo Padre. Nel docufilm, infatti, Lo Scoppio compare per qualche minuto nella parte che racconta la giovane vita di Francesco, deciso ad abbandonare la vita per come la conosceva e dedicarsi al Signore.

I due amministratori citano ancora Wenders e la sua spiegazione del tema e delle ragioni del film su Papa Francesco: "Il film ci mostra un uomo che mette in pratica ciò che predica, conquistandosi così la fiducia di persone di tutto il mondo, di tutti i credi religiosi, culturali e sociali. Ecco perché penso che questo non sia solo un film per i cattolici o i cristiani. 'Papa Francesco – Un uomo di parola' contribuisce a liberarsi di certi pregiudizi e ad andare oltre le incomprensioni. Il Papa ha, letteralmente, spalancato le sue braccia verso tutti".

