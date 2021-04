Perugia, incidente stradale sulla E 45: circolazione in tilt. Quattro mezzi coinvolti, nessun ferito

07 aprile 2021 a

In Umbria incidente stradale sulla E 45 all'altezza dell'uscita per San Martino in Colle, in provincia di Perugia. Quattro le vetture che sono state coinvolte nello scontro, scontro che ha mandato in tilt la circolazione su quello che è uno degli assi stradali centrali dell'Umbria. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco per cercare di liberare più velocemente possibile le carreggiate. Presenti anche i sanitari del 118, ma per fortuna nello scontro non si sono registrati feriti. Naturalmente pesanti conseguenze per il traffico in entrambe le direzioni come inevitabilmente avviene quando una delle due corsie resta completamente bloccata. Sarà necessaria la ricostruzione della dinamica per cercare di capire le cause e le eventuali responsabilità.

