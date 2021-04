Terremoto, scossa di magnitudo 3 con epicentro a Norcia. La terra torna a tremare in Umbria alle 22,05

05 aprile 2021 a

La terra torna a tremare in Umbria. Alle 22,05 di lunedì 5 aprile 2021 una scossa di terremoto, magnitudo 3.0 a una profondità di 9 chilometri, con epicentro a Norcia in provincia di Perugia è stata registrata dall'Istituto nazionale di geologia e vulcanologia. La scossa è stata percepita in tutti comuni nel raggio di venti chilometri dall'epicentro: tra gli altri anche Preci, Visso, Cascia e Cerreto di Spoleto. Avvertita anche nel Piceno.

(notizia in aggiornamento)

