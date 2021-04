Covid in Umbria, frenano le prenotazioni per i fragili. Oggi dosi agli ultra 70enni

Alessandro Antonini 06 aprile 2021 a

Vaccinazione dei soggetti ultra fragili: frenano le prenotazioni. Nel giorno - oggi 6 aprile- in cui si possono fissare gli appuntamenti di familiari e caregiver, arriva il dato sulle sedute già prenotate per gli estremamente vulnerabili: sono 29.705 su un totale di 45.029. Siamo al 65%.

Mancano all’appello 15.324 persone. In tre giorni, dal 31 marzo al 2 aprile, hanno prenotato in 25.785. Poi la crescita si è ridotta. Meno di quattromila nei seguenti tre giorni. Questo anche perché a livello procedurale si è passati dagli inserimenti per codice di malattie da parte dei pazienti stessi in base all’elenco di patologie fornito da Regione e Inps, alle prenotazioni operate dai medici di base caso per caso. Si tratta degli ultra fragili che necessitano “obbligatoriamente di una valutazione da parte del proprio medico curante, medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, che determinerà la presenza o meno dei criteri per la vaccinazione”. I dottori stanno lavorando alla eleggibilità dei loro assistiti non senza problemi: vanno analizzate le singole patologie valutando se sono corrispondenti alle tabelle e ai codici. Un compito improbo. Non esente da intoppi: vedi l’inserimento della tiroidite tra le malattie autoimmuni, poi revocato. Solo dopo la cernita si passa al caricamento di questi fragili negli elenchi del sistema di prenotazione. Per familiari e caregiver sono state fornite apposite tabelle che circoscrivono di molto le patologie che determinato gli aventi diritto. Secondo Tiziano Scarponi, segretario dell’ordine del medici della provincia di Perugia, “c’è un massimo di cinque persone vaccinabili, quattro familiari conviventi e un caregiver”. Per loro c’è AstraZeneca.

Sempre oggi gli stessi medici di base potranno avviare la vaccinazione dei 70-79 anni. Anche per loro c’è il farmaco anglo-svedese. Potranno essere utilizzati ambulatori e drive in. Si parte dai 79enni a scendere. Un percorso che va in parallelo con la vaccinazione degli over 80, ancora in corso, compresi i non autosufficienti - vaccinati in casa con Moderna dagli stessi medici di base - e agli estremamente fragili. Questi ultimi vaccinati con Pfizer nei punti vaccinali territoriali, arrivati a quota 20, e agli otto ospedalieri. Intanto sono arrivate le nuove scorte di AstraZeneca e Moderna: complice lo stop di sabato e domenica l’Umbria ha (dato di ieri delle 19,31) 44.596 dosi a disposizione da somministrare. Domani è attesa la nuova consegna di Pfizer. Oltre 50 mila dosi da qui ai prossimi sette giorni: con una potenzialità dichiarata di oltre novemila somministrazione ogni 24 ore il cuore verde potrebbe dar fondo alle dosi entro cinque giorni. Sempre se ci saranno ulteriori arrivi per garantire le prenotazioni - 123.409 da qui a maggio e le seconde dosi. Sono 114.660 i vaccinati che attendono la seconda iniezione.

